Rockabilly met The Spunyboys in The Shack

Oude Meer – Zondagmiddag 25 augustus zijn ze weer terug op het podium in The Shack! The Spunyboys zijn hét symbool voor de energie die de Rockabillymuziek uitstraalt. Uitgegroeid tot een van de meest populaire én gevraagde bands van Europa zijn ongetwijfeld deze Spuny Boys uit Frankrijk. Deze drie jonge gasten spelen nu enkele jaren met elkaar en hebben sindsdien een immens grote schare fans om zich heen verzameld. De uitstraling van deze jonge en energieke Rock ’n Roll-honden brengen je onmiddellijk terug naar de glorietijd van The Stray Cats. Wie deze gasten eerder aan het werk gezien hebben weten dat Rémi, Guillaume en Eddie klaar zijn om het dak er weer af te spelen! Een absolute ‘must see’ show!



Kees Dusink Blues Band

Fantastische blues band geformeerd rondom Kees Dusink, met Patrick Obrist (bass), Bas Mali (gitaar), Frans Ogier (drums) én een nieuwe zangeres met een waanzinnige bluesstrot: Jennifer Bomert aka Jenn B! Zondagmiddag 1 september het eerste optreden in de Randstad op het podium in The Shack.



Twee bluesbands

Op vrijdag 6 en zondag 8 september twee totaal verschillende bluesbands in The Shack. Op vrijdag is het podium voor Scuttle Buttin’. Mike Schuurman, Joost van Veen en Piet Wittebol staan garant voor een avond moddervette blues. Scuttle Buttin’ speelt behoorlijk stevige blues in de Texaanse traditie, en speelt werk van onder andere Stevie Ray Vaughan, The Red Devils, John Mayall, Chris Duarte en Michael Katon. Zondagmiddag 8 september mag The Shack niemand minder dan Johnny Feel Good verwelkomen in Oude Meer. Heerlijke blues met in het achterhoofd Soul, Funk en Rock & Roll, met een wel heel speciale muzikale gast: Oscar Benton.



The Shack is zondag 25 augustus open vanaf 15.00 uur, aanvang Spuny Boys is om 16.00 uur. Entree 10 euro. Ga voor alle info naar www.the-shack.info. Adres: Schipholdijk 253b in Oude Meer.