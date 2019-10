Rijzenspelers speelt komedie ‘Amateurs’

Rijsenhout – Toneelvereniging De Rijzenspelers speelt op 9, 15 en 16 november de voorstelling ‘Amateurs’, een komedie van Wannie de Wijn. ‘Amateurs’ is een avondvullende voorstelling over het wel en wee van een toneelvereniging in de aanloop naar de première van hun nieuwe voorstelling. Als de ambitieuze amateurspelers van Toneelgroep ’t Zand besluiten om hun komende voorstelling wat professioneler aan te pakken, blijkt dat daar meer bij komt kijken dan zij vooraf gedacht hadden.

Vaste regisseur Henk, trouw lid van de club, wordt vervangen door Albert: een professionele regisseur. Albert krijgt te maken met veel onderliggende spanningen tussen de leden van de groep. Daarnaast dringt de tijd: de kleding is nog niet compleet, het decor is nog niet af, de teksten nog niet geleerd en er is nog geen einde. En dat terwijl de première al over drie weken is. De regisseur wordt ongeduldig, de spelers onrustig en de spanning stijgt. ‘Amateurs’ van auteur Wannie de Wijn, zelf ook acteur, is een hilarisch kijkje achter de schermen van een amateurtoneelvereniging.

Kijkje achter de schermen

Toneelvereniging De Rijzenspelers bestaat 75 jaar en heeft dus veel ervaring met hoe het eraan toegaat achter de schermen van een voorstelling. Voor u als publiek is dit de kans om een kijkje te nemen in deze wereld. ‘Amateurs’ is te zien in Dorpshuis De Reede, Schouwstraat 14, Rijsenhout. De voorstelling start alle avonden om 20.00 uur. De zaal gaat open om 19.30 uur. Kaarten kosten 10 euro per stuk. Reserveren via www.rijzenspelers.nl of bel 0297-327840.