Geschiedenis van het Bos ontdekken per fiets

Amstelland – Stap op je fiets en ga op zondag 11 oktober om 14.00 uur mee het Bos in. Het Amsterdamse Bos heeft een rijke geschiedenis met veel lagen en verhalen. Bij het ontwerp van het Bos is inspiratie gehaald uit alle windstreken.

Het duidelijkst is dit te zien bij de houten bruggen van Piet Kramer. Er zijn met onder andere de aanleg van het Bloesempark, Oosterse invloeden toegevoegd. Ervaar de invloeden uit oost en west onder leiding van boskenners Jan Heeren en Wouter van der Wulp. Voor deelnemers vanaf 18 jaar.

Kosten: 5 euro per persoon, vooraf te betalen in De Boswinkel. De start van de fietstocht is op de Grote Parkeerplaats van de Geitenboerderij aan de Nieuwe Meerlaan 3, Amstelveen. Aanmelden o.v.v. telefoonnummer via: 020-2517840, via www.amsterdamsebos.nl of in De Boswinkel aan de Bosbaanweg 5. Openingstijden: woensdag tot en met vrijdag van 12.00 tot 17.00 uur en zaterdag en zondag van 10.00 tot 17.00 uur.