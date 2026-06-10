Repair Café Vinkeveen opnieuw in De Boei

Vinkeveen – In Sociaal Cultureel Centrum De Boei aan de Kerklaan vindt maandag 15 juni van 09.30 tot 12.00 uur opnieuw het Repair Café plaats. Tijdens de bijeenkomst krijgen bezoekers de mogelijkheid om kapotte spullen te laten repareren door vrijwilligers.

Het Repair Café Vinkeveen, dat wordt ondersteund door welzijnsorganisatie Samens, richt zich op het herstellen van onder meer kleding, kleine elektrische apparaten, stoelen, krukjes, houten speelgoed en serviesgoed. Door reparatie krijgen spullen een tweede leven, wat bijdraagt aan duurzaamheid en kostenbesparing.

De afgelopen jaren zijn al veel defecte voorwerpen met succes hersteld. Het initiatief wil daarmee verspilling tegengaan en tegelijkertijd een ontmoetingsplek bieden waar kennis en kunde worden gedeeld. Na 15 juni staan er nog twee edities gepland: maandag 13 juli en maandag 31 augustus, eveneens in De Boei.

Op de foto: Repair Café in De Boei. Foto: aangeleverd.