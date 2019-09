Red Ball Express met voertuigen uit WO2

Aalsmeerderbrug – Op zaterdag 28 september wordt de 18e editie van de Red Ball Express verreden. De rit, met zo’n zestig originele voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog, wordt georganiseerd door het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 in Aalsmeerderbrug in samenwerking met Keep Them Rolling. De wagens zullen onder andere door vele buurtschappen met soms smalle wegen en dijken rijden. De route is zo’n 80 kilometer lang en de voertuigen passeren ook vele plaatsen die enige betekenis hebben gehad in de Tweede Wereldoorlog. Het vertrek bij het museum staat gepland om 10.00 uur. Halverwege de route is een tussenstop op het Evenemententerrein in De Kwakel waar het publiek kennis kan maken met de voertuigen en de bestuurders. Zo zijn er onder andere voertuigen van de merken Jeep, Dodge, GMC, Chevrolet, Studebaker en Ford, maar ook de legendarische Harley Davidson en BSA-motoren zullen te bewonderen zijn. De deelnemers zijn veelal in kleding passend bij het voertuig en uit de periode 1940-1945.

Moment van herdenking

De voertuigen zijn naar verwachting om 12.00 uur in De Kwakel. Burgemeester Heiligers van Uithoorn zal namens de gemeente aanwezig zijn om de deelnemers welkom te heten Natuurlijk is er weer een moment van herdenking. Dit jaar bij de Anne Frankboom in het Egeltjesbos in De Kwakel. Deze locatie wordt sinds het planten van de boom gebruikt als een herdenkingsplaats voor Dodenherdenking op 4 mei in De Kwakel. Halverwege de tussenstop zal een delegatie van Crash en Keep Them Rolling, samen met de burgemeester Heiligers bij de Anne Frankboom een korte ceremonie houden en een bloemstuk plaatsen. Dit zal om circa 12.45 uur plaatsvinden. Iedereen is daarbij van harte welkom. Het vertrek voor het tweede deel van de historische rondrit van de Red Ball Express staat gepland om 13.30 uur waarna de voertuigen weer terugkeren bij het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 in Aalsmeerderbrug en hier nog ruim een uur te bezichtigen zijn.

Het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 is geopend op woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur, op zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur en iedere tweede zondag van de maand ook van 11.00 tot 16.00 uur. Het museum is gevestigd in het Fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 in 1436 BM Aalsmeerderbrug (nabij Rijsenhout). Kijk voor meer informatie op de website www.crash40-45.nl, op instagram of op facebook.