Raad stemt unaniem voor verruiming: van 12 naar 20 keer naar het afvalbrengstation

De Ronde Venen – De gemeenteraad van De Ronde Venen heeft vorige week woensdagavond unaniem ingestemd met een motie van Lokaal en Fair en PRO om de toegang tot het afvalbrengstation te verruimen. Dankzij het voorstel wordt het college gevraagd om het aantal toegestane bezoeken aan het afvalbrengstation te verhogen van 12 naar 20 keer per jaar, de voetgangerspoort uit te zonderen en vrijwilligers die afval opruimen niet te benadelen. Dit wel onder voorwaarde dat het veilig kan.

De motie werd opgesteld door Lokaal en Fair en PRO en werd mede ingediend door Ronde Venen Belang en 50PLUS. Uiteindelijk stemde de hele gemeenteraad vóór het voorstel. Volgens de indieners sluit de verruiming beter aan bij de praktijk van inwoners die hun afval op een verantwoorde manier willen scheiden en wegbrengen.

Raadsleden Niels van Nobelen (Lokaal en Fair) en Job Divendal (PRO): “Met deze unanieme steun geeft de raad een duidelijk signaal af dat inwoners niet onnodig beperkt moeten worden bij het gescheiden aanbieden van afval. De huidige limiet van twaalf bezoeken per jaar bleek voor veel inwoners te knellen.”

Naast de verruiming van het aantal bezoeken vraagt de motie het college ook om gerichter op te treden tegen misbruik van het afvalbrengstation. Daarbij ligt de focus op partijen die bedrijfsafval via het afvalbrengstation afvoeren zonder dat ze ervoor betalen, in plaats van op inwoners die zich aan de regels houden.

Maximale bezoeken

Verder verzoekt de motie het college om de bestaande voetgangerspoort bij het afvalbrengstation in Abcoude uit te zonderen van het maximale aantal bezoeken. Hierdoor kunnen inwoners die te voet of met kleine hoeveelheden afval komen eenvoudiger gebruik blijven maken van de voorziening. En wordt onderzocht of ook bij het afvalbrengstation in Mijdrecht een vergelijkbare voetgangerspoort gerealiseerd kan worden.

Niels van Nobelen: “We willen inwoners stimuleren om afval gescheiden in te leveren, niet ontmoedigen. Met deze motie kiezen we voor een praktische oplossing.” Job Divendal vult aan: “Daarmee verbeteren we de dienstverlening en zorgen we dat we grondstoffen beter kunnen hergebruiken.”

Ook werd aandacht gevraagd voor vrijwilligers die zich inzetten voor het opruimen van zwerfafval. Met de aangenomen motie wordt het college gevraagd om voor deze groep een passende oplossing te bedenken, zodat hun maatschappelijke inzet niet wordt belemmerd door de bezoeklimieten.

Raadslid Serge Kraaikamp van Ronde Venen Belang is blij met de aandacht voor opruimvrijwilligers in de motie. “Deze vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan een schone en leefbare gemeente. Het is goed dat het college nu gaat onderzoeken hoe we ervoor kunnen zorgen dat zij niet worden belemmerd door de bezoeklimieten van het afvalbrengstation”

Met de unanieme aanname van de motie geeft de gemeenteraad het nieuwe college een duidelijke opdracht mee: maak het afvalbrengstation toegankelijker voor inwoners en richt handhaving op de daad-werkelijke overlastgevers.

Op de foto: Raadsleden Niels van Nobelen (Lokaal en Fair) en Job Divendal (PRO). Foto: aangeleverd.