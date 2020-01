Qui Vive hockey zoekt vrijwilligers

De Kwakel – Tijdens de nieuwjaarsborrel bij Qui Vive hockey op vrijdag 10 januari bleef voorzitter Rob Das na een woord van welkom stilstaan bij één van de belangrijkste uitdagingen voor de komende maanden: het vervullen van de vele vacatures binnen de hockeyvereniging. Deze zijn ontstaan omdat een generatie vrijwilligers die vaak 6 tot 7 jaar actief zijn geweest inmiddels al zijn vertrokken of binnenkort afscheid gaan nemen. Alleen al in het bestuur zijn de portefeuilles voor penningmeester, secretaris, en clubhuis & accommodatie een lange tijd vacant. Daar is onlangs ook tophockey bijgekomen in verband met het overlijden van clubicoon Bart Smit.

Ook het werk van commissies staat onder druk. Het bestuur is al maanden intensief bezig met wervingsinspanningen en aan het nadenken wat zij verder nog kan doen om het structureel op te lossen. Zo heeft zij inmiddels ook een andere organisatiestructuur uitgewerkt om het vrijwilligerswerk nog toegankelijker te maken. In februari komen er twee bijeenkomsten over dit thema. De eerste avond is met de lijn- en teammanagers van de jeugd- en juniorenteams en de tweede avond is met de delegaties van de seniorenteams. Op de agenda staan de veranderde organisatiestructuur en voor welke activiteiten Qui Vive hockey vrijwilligers zoekt.

Vervolgens zullen er teamavonden worden georganiseerd door de managers met de ouders en bij de senioren met de spelers/speelsters. Er zal op iedereen een beroep worden gedaan om actief een bijdrage aan de club te gaan leveren. De andere wervingsinspanningen gaan overigens onverminderd door.

Rob Das: “Ik weet dat er de laatste jaren verschuivingen zijn in het vrijwilligerswerk binnen de samenleving en dat er meer leden actief zijn in de welzijnssector en in de zorg. Ik weet ook dat de jonge generatie hockeyers vaak nog meer sporten doen en/of andere hobby ‘s hebben waardoor ouders zich minder binden aan één club. Het is mij ook bekend dat bij andere verenigingen ook vrijwilligers worden gezocht. Allemaal goed, maar wij zijn Qui Vive, dé familie vereniging met een groot hockeyaanbod en veel gezellige evenementen. Ik ben positief over het feit dat het ons gaat lukken om voor dit doel de vereniging dusdanig in beweging te krijgen dat er veel vrijwilligers bijkomen. Ik ga niet accepteren dat van de circa 1200 ouders van jeugd- en juniorenleden er slecht 150 vrijwilliger zijn. Dit kan binnen onze Qui Vive familie niemand mij uitleggen.”