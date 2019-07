Punkrock van CJ Ramone in Duycker

Hoofddorp – Op dinsdag 30 juli speelt CJ Ramone in Poppodium Duycker. Zijn bijdrage aan het legendarische punk kwartet ‘Ramones’ en de optredens met Eddie Vedder en Tim Armstrong maken CJ Ramone een belangrijke naam in de geschiedenis van de punkrock. Onlangs kondigde CJ aan dat dit zijn laatste Europese tour wordt.

Toen Ramones in ’96 besloten te stoppen, nam CJ Ramone zich voor om solo door te gaan in hun voetsporen. Onlangs bracht hij zijn derde soloalbum ‘American Beauty’ uit. Hierop is een eigen geluid hoorbaar maar de punkrock van Ramones klinkt duidelijk door in de nummers. “Ik probeer niet expliciet Ramones-liedjes te schrijven. Maar als kind was ik al een groot fan en nadat ik zeven jaar onderdeel van de band ben geweest is er geen twijfel over mogelijk dat ik enorm beïnvloed ben” aldus CJ.

Tijdens deze laatste Europese tour reist de Australische ‘DeeCracks’ mee als support act. De show in Duycker heeft in het voorprogramma de Amsterdamse band ‘Marathon’ staan. De eerste support act start om 20.00 uur. Meer info en tickets via www.duycker.nl