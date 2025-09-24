Proef het landschap bij Anna Haen: ‘Die is van de melkboer’

Abcoude – Pop-up ijsconcept van Land Inzicht en Anna Haen brengt erfgoed en natuur op je hoorntje. De zomer is gelukkig nog niet voorbij. Zondag 27 september vanaf 11.30 uur vieren Anna Haen en Land Inzicht het (na)zomergevoel met een unieke ijsbeleving: “Die is van de melkboer”. Bezoekers kunnen op het erf van Anna Haen in Abcoude proeven hoe het landschap smaakt, letterlijk. Locatie: Buitenlocatie Anna Haen, Gein Zuid 23, Abcoude.

Het concept is ontstaan vanuit onderzoek naar het erfgoed van Anna Haen, ooit een melkboerderij. Die basis wordt gecombineerd met ingrediënten uit de boerenomgeving van nu, waarbij natuur en streekproducten centraal staan. Denk aan roomijs met een vleugje hooi of bloemenhoning, of een frisse sorbet waarin rozenbottel en peer samenkomen. Zelfs de toppings zijn een verhaal op zich, met smaken die je rechtstreeks terugbrengen naar de akkers en de boomgaarden.

“De basis is melk van de boer, maar de smaak komt van de natuur om ons heen”, vertelt Lotte Ooms van Land Inzicht. “En het mooie is, de smaken veranderen mee met de seizoenen. Elk seizoen biedt een nieuw scala aan ingrediënten en dus ook nieuwe ijscombinaties. Zo blijft er altijd iets unieks te proeven.”

Anna Haen en Land Inzicht nodigen bezoekers uit om dit weekend langs te fietsen, wandelen, aan te waaien en vooral het verhaal van de streek te proeven. Het ijsconcept krijgt ook nog een vervolg, de ijskar blijft op locatie en per seizoen zullen er nieuwe smaken worden ontwikkeld; dus een ommetje naar Anna Haen is het altijd meer dan waard.

Op de foto: Proef het landschap bij Anna Haen. Foto: aangeleverd.