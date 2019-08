Pittige uitdaging voor Loopgroep SamenFit

De Kwakel – In augustus 2016 werd de eerste Polderloop special G-run gelopen en afgelopen donderdag alweer de vierde. Stichting Ons Tweede Thuis had zich een pittige uitdaging in het vooruitzicht gesteld door de Kooyman Polderloop te gaan lopen en rollen, zowel de special afstand, 4 en 10 kilometer. Lopers en rollers hadden dinsdag tijdens de training alvast de route verkend zodat daar geen onverwachte bochten, hobbels of heuvels voor de atleten zouden zijn.

Donderdag 1 augustus verzamelden ruim negentig (!) cliënten, familieleden, medewerkers en vrijwilligers zich bij de tent van AKU trainer Rene Noorbergen op het Kwakels evenemententerrein. Als een geoliede machine werd door de Loopgroep SamenFit organisatie tenue’s, startnummers en chips uitgedeeld aan de lopers, racerunners en de sportbuggy werden uitgeladen en afgesteld. Nadat de groepsfoto was gemaakt nam AKU trainer René Noorbergen de gehele groep mee voor een warming-up.

De Kooyman Polderloop is voor de Tuingroep van OTT onderdeel van een traject wat uiteindelijk moet gaan leiden tot gezamenlijk sporten in de Ardennen. Om deze wens van de cliënten van de Tuingroep uit te laten komen is het belangrijk om dit breed onder publieke aandacht te brengen. Een mooier visitekaartje hebben ze niet af kunnen geven. Met 30 man, in de herkenbare groene shirts, stonden zij aan de start. Hier en daar was er wel wat verwarring onder een aantal Tuingroepers, zij dachten dat ze voor het Polderfeest waren gekomen…

Om 18.30 uur klonk het startschot voor de special G-run (1,6 km) en 7 minuten later kwam de eerste atleet onder luid applaus van het publiek al over de finish. De publieke belangstelling voor de special G-run was geweldig zodat ook de rest van de lopers en rollers enthousiast over de finish werd gejuicht.

Met een mooie medaille als beloning en water en fruit als afsluiter kon men bij gaan komen en nagenieten van een geslaagde run. Voor een aantal lopers en rollers die de special G-run hadden gebruikt om zich warm te lopen voor de 4 en/of 10 kilometer, klonk alweer snel het startschot voor de volgende loop. De goede sfeer en het goede gevoel heeft er zelfs toe geleid dat meerdere cliënten ook aan de Haarlemmermeer Run willen deelnemen!

Loopgroep SamenFit is voor iedereen die een uitdaging (beperking) heeft. Iedereen die eens wil kijken hoe de trainingen van Loopgroep SamenFit verlopen, of zelf mee wil doen (als loper, vrijwilliger of als begeleider) is van harte welkom! https://onstweedethuis.nl/loopgroep/

Vooral de racerunners- en kindergroepen zijn op zoek naar rollers (jong en oud) die het racerunnen willen ervaren.

Voor meer informatie kijk op www.racerunning.nl of mail naar loopgroep@onstweedethuis.nl