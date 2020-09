Open Monumentendag in Bovenkerkse Urbanus

Bovenkerk – De stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus organiseert op zaterdag 12 september een open monumentendag. Deze staat dit jaar in het teken van de start van het casco herstel van de St. Urbanuskerk. Een rijksmonument van Pierre Cuypers, welke in 2018 zwaar werd beschadigd door een grote uitslaande brand. Speciale aandacht is er voor de manier waarop het herstel op dit moment wordt aangepakt met een foto- en videotentoonstelling. Vanuit de torenkapel is er een goed zicht op de werkzaamheden in het gebouw en vrijwilligers en medewerkers van Nico de Bont staan bezoekers te woord voor het beantwoorden van vragen.

Dat het niet alleen om een professionele aanpak gaat laten de vrijwilligers graag zien. Zo worden de stenen die door de brand naar beneden gevallen zijn door vrijwilligers schoongemaakt. Voor de herinrichting zijn andere vrijwilligers bezig met het herstel van vaandels en baldakijnen.

Bij de herinrichting is het een must om het gebouw aan te passen aan het comfort van deze tijd. Onder vier speerpunten (energie, toegankelijkheid, verstaanbaarheid en sfeervol) worden er fondsen geworven en subsidies aangevraagd. De stichting Vrienden zal de fondsen barometer voor de eerste keer dit jaar bijwerken. De mensen van de St. Urbanus chocolade zullen een collectorsitem introduceren. Vanaf 12 september is dit luxe blikje gevuld met een zware 200 grams chocoladereep te koop voor de prijs van 8 euro.

Programma

10.30-11.00 uur: muzikale optocht naar de Torenkapel van de st. Urbanuskerk, 11.00-11.15 uur: aankomst en uitreiking eerste St. Urbanus chocolade blikje, 12.00-12.15 uur: bijwerken barometer fondswerving, 11.15-17.00 uur: bezoek Torenkapel met fototentoonstelling en toelichting op casco herstel, steentjes schoonmaken, vaandels restaureren, kruiswegstaties herstellen, verkoop St. Urbanus chocolade blikjes en repen. De vrijwilligers hopen deze Monumentendag veel bezoekers te mogen verwelkomen. Om het veilig te houden wordt aan bezoekers gevraagd zich te houden aan de coronaregels.