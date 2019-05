Op vogelexcursie in de Rondehoep

Amstelland – Rondehoep is een fraai stuk Noord-Holland waar kievieten nog in ‘ouderwetse’ aantallen broeden. Op zaterdag 1 juni kunnen ze bekeken worden samen met de vogelwachter van Landschap Noord-Holland. Dit vogelreservaat in het midden van de polder is doorgaans afgesloten voor publiek, dus dit is een unieke kans! Momenteel hebben de weidevogels kuikens en wie weet krijg je tijdens de wandeling ook enkele kleintjes in het vizier. Het is sowieso heel bijzonder om deze grote open polder eens van binnenuit te bekijken, dus je hoeft geen specifieke vogelliefhebber te zijn om te kunnen genieten van deze wandeling. Zin om mee te gaan? De excursie op zaterdag 1 juni is van 10.00 tot 12.00 uur. Aanmelden kan via www.gaatumee.nl.

Amstellanddag

Tijdens de Amstellanddag op zondag 2 juni staat de streek ten zuiden van Amsterdam bol van de activiteiten. Het is dé kans om het gebied en haar bewoners te leren kennen. Landschap Noord-Holland verzorgt die dag twee wandelingen door de Rondehoep. Boswachter Lothar Valentijn neemt belangstellenden mee de polder in, normaal een afgesloten gebied voor wandelaars. Hij vertelt over de geschiedenis van de polder, de weidevogels en de samenwerking met de boeren. Je ziet de grutto, kievit, tureluur, veldleeuwerik en nog veel meer vogels. Op stap met boswachter Lothar kan op zondag 2 juni van 11.30 tot circa 13.00 uur en van 14.00 tot rond 15.30 uur.

Vertrekpunt

Vertrekpunt voor zowel de excursie op zaterdag 1 juni als voor de wandelingen op zondag 2 juni is de Polderweg in Ouderkerk aan de Amstel, 300 meter ten oosten van de boerderij op nummer 32.

Reserveren: Aanmelden is niet nodig. Er kunnen maximaal 20 personen per wandeling mee.

Foto: Grutto – Gerard Bos