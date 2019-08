Op onderzoek in het Amsterdamse Bos

Amstelland – Kom mee op onderzoek uit op woensdagmiddag 14 augustus om 12.00 uur, 13.30 uur of 15.00 uur. Kan een slak op z’n kop lopen? Hoe snel kruipt een worm in de grond? Deze activiteit staat onder leiding van Natuur is een Feest en is voor kinderen van 4 tot 9 jaar en (groot)ouders of begeleiders. Kosten 5 euro per kind en 2,50 euro per volwassene. Duur: 1 uur buiten en de start is bij De Boswinkel.

Jongen in het Wild

Ga mee op pad met de boswachter op zondagmiddag 18 augustus om 14.00 uur. En hoor van alles over de jonge dieren en misschien zie je ze ook nog wel. De wandeling is geschikt voor het hele gezin en de start is bij de Parkeerplaats Bosrandweg, in het zuiden van het Bos. Kosten 5 euro per persoon, graag gepast en contant meenemen.

Hutten bouwen

Ga je mee hutten bouwen op woensdagmiddag 21 augustus om 12.00 uur, 13.30 uur of 15.00 uur. Je leert verschillende manieren om een hut te maken. Een hut om in te wonen en in te verbergen voor wilde dieren. Of een eigen heksen- of piratenhut. Deze activiteit staat onder leiding van Natuur is een Feest en is voor kinderen van 6 tot 12 jaar en (groot) ouders of begeleiders.

Kosten 5 euro per kind en 2,50 euro per volwassene. Duur: 1 uur en de start is bij De Boswinkel. Aanmelden voor alle activiteiten via 020-5456100, via www.amsterdamsebos.nl of in De Boswinkel aan de Bosbaanweg 5, iedere dinsdag tot en met zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.