Online info-avond over Herenboerderij Leimuiden

Leimuiden – Er gaat een Herenboerderij komen in Leimuiden. Een Herenboerderij is een kleinschalig duurzaam gemengd bedrijf en eigendom van een coöperatie bestaande uit 200 huishoudens (leden of Herenboeren genoemd). De leden produceren samen met een boer hun eigen voedsel (niets is voor de verkoop aan derden) op de volle grond. De leden eten seizoensgebonden, duurzaam en streek gebonden. Tegenwoordig wordt de bedrijfsvoering op de Herenboerderij regeneratieve circulaire landbouw genoemd.

Echt weten hoe je producten zijn geteeld en daar ook nog inspraak op hebben? Dat kan op een Herenboerderij. Een groep enthousiaste inwoners, kartrekkers, weten dat ook veel andere inwoners van het Groene Hart dit zouden willen. Om echt te kunnen starten in Leimuiden is het belangrijk dat er voldoende geïnteresseerden zijn die bereid zijn om per huishouden een eenmalige investering te doen. Ook wordt gezocht naar geschikte grond en een boer die Herenboer wilt worden.

Welke stappen gezet moeten worden tot er van eigen boerderij gegeten kan worden en nog veel meer informatie, wordt verteld tijdens de online informatieavonden op maandag 9 november van 20.00 tot 21.30 uur. Aanmelden hiervoor kan via secretariaat@herenboerengroenehart.nl of via het contactformulier op de website: www.herenboerengroenehart.nl onder vermelding van naam, email en telefoonnummer. Er volgt dan een e-mail van de initiatiefnemers met de link naar de meeting.