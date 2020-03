Nu zaaien voor bloemen, bijen en betere bodem

Amstelland – Tuinspecialist DCM introduceert vier kant-en-klare bloemenmengsels met zaden van minimaal twintig verschillende eenjarige en meerjarige zomerbloeiers. De bloemenzaden zijn vermengd met een organische bodemverbeteraar die zorgt voor een betere verdeling en een goede beworteling. Op deze manier verrijken de bloemenmengsels de biodiversiteit boven als onder de grond en verbeteren ze ook de bodemstructuur. Als de bloemen verschijnen, zijn ze een lust voor het oog. Afhankelijk van de gekozen mix worden vlinders, nuttige insecten, bestuivers en lieveheersbeestjes aangetrokken. De mengsels verschillen van kleur, bloemvorm en hoogte (tot 70 centimeter). Zo ontstaat er kleurrijke bloemenwei die zorgt voor een bloemenpracht van juni tot diep in het najaar.

Bloemenmix op maat

Behalve grote sierwaarde leveren de kleurrijke bloemen een belangrijke bijdrage aan een betere biodiversiteit. Ze zijn aantrekkelijk voor vlinders, honingbijen en andere bestuivers die er maar wat graag nectar komen ‘tanken’. Ook worden er nuttig insecten gelokt die kunnen helpen bij tuinproblemen. Lieveheersbeestjes eten bijvoorbeeld bladluizen op!

Eenvoudig zaaien

Je kunt de DCM Bloemenmengsels van maart tot en met juni zaaien op een zonnig tot half schaduw plekje in de tuin. De eerste bloemen verschijnen dan vanaf juni. De verpakkingen zijn voorzien van handige strooigaten voor een gelijkmatige verspreiding. Nadat de bodem zaaiklaar gemaakt is, verspreid je het zaad gelijkmatig over de grond en hark je het vervolgens zachtjes en oppervlakkig in. Vergeet vervolgens niet om het geheel goed aan te drukken voor een goed contact tussen de zaden en de grond. Geef vervolgens voldoende water voor optimale ontkieming. Om te voorkomen dat de zaadjes wegspoelen is het belangrijk om water te geven met een fijne, zachte straal. Of gebruik een handig trucje: leg een stuk jute of vitrage over het zaaibed en geef dan water.

De DCM Bloemenmengsels met bodemverbeteraar zijn onder meer verkrijgbaar bij tuincentra en online winkels vanaf 11,25 euro (voor 10 vierkante meter). Kijk voor meer informatie op www.dcm-info.nl.