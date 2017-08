Nieuwste Blokker in Zijdstraat open!

Aalsmeer – Op woensdag 9 augustus is de Nieuwste Blokker aan de Zijdstraat 83 feestelijk geopend. Blokker vernieuwt zijn winkels in hoog tempo. Wekelijks wordt het winkelpubliek verrast met de Nieuwste Blokker winkels. De feestelijke start in Aalsmeer viert Blokker met haar klanten. Tijdens de openingsweek zijn er speciale kortingen op typische Blokker producten zoals een koekenpan en een droogmolen.

Uitnodigend

De nieuwe Blokker winkel maakt een sfeervolle indruk. Bij binnenkomst is het meteen duidelijk: hier kom je niet alleen maar om een ‘boodschappenlijstje’ af te werken. De winkel nodigt vanzelf uit om op zoek te gaan naar leuke dingen. Blokker heeft de bakens verzet. Naast het vertrouwde Blokker assortiment – met onder andere veel huishoudelijke artikelen – wil Blokker meer zijn: de winkel die van het huis een thuis maakt. In deze nieuwe winkel is dat overal te zien.

Werelden

De winkelruimte is overzichtelijk ingedeeld in ‘werelden’ als Eten en Tafelen, Koken en Bakken, Schoonmaak en Huishoud, Opbergen en Organiseren, Wassen en Strijken, Elektrische Apparaten, Baden en Slapen, Inspireren en Verrassen, Spelen en Beleven en Wonen en Sfeermaken. Zo wordt het makkelijker om artikelen te vinden. Het is lichter, leuker en ruimer en voelt echt als de Blokker van nu en morgen.

Bestaand en nieuw

Blokker timmert hard aan de weg. Directeur Winkeloperatie Corné Mulders zegt daarover: “We willen de vernieuwing echt laten zien. Tegelijk willen we herkenbaar blijven voor onze trouwe klanten. We hebben nu een mooi evenwicht gevonden: onze grote keuze in zeer scherp geprijsde, elektrische huishoudelijke apparaten. En daarnaast de nodige vernieuwing. Zoals Blokker eigenmerkartikelen, handdoeken en dekbedovertrekken, notebooks, party-artikelen, en producten die inspelen op trends en seizoenen.” Het assortiment in de Nieuwste Blokker is flink groter dan in de winkel zelf. In de Nieuwste Blokker is ook een online bestelpunt aanwezig. Daar kunnen direct artikelen besteld worden. Die kunnen binnen één dag thuis worden afgeleverd of worden opgehaald in de winkel.

Frisse start

Een ingrijpende verbouwing en de start met een Nieuwe Blokker is voor het winkelteam en de winkelleiding een spannende tijd. Bedrijfsleider Dennis: “Ons team praat al een poosje mee over de ‘Nieuwste Blokker’ in Nederland. Maar nu kunnen we het onze klanten ook werkelijk laten zien. Een nieuwe winkel, een nieuwe inrichting, die frisse stijl… Leuk dat het nu allemaal echt wordt. Kortom, het voelt als een frisse start die volop energie geeft. Wie deze dagen bij ons binnenstapt zal dat meteen ervaren.”