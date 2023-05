Nieuwe Hornmeerpark is open voor bezoekers!

Aalsmeer – Een jaar geleden werd het startsein gegeven voor de aanleg van het park en recreatieterrein aan de Dreef. Het ‘tweede’ Hornmeerpark is nu klaar, de hekken zijn weggehaald, en een kijkje gaan nemen is een aanrader. Er zijn watergangen en een vijver gegraven, bruggen aangelegd, een speelbos voor kinderen, een basketbalveld en een centraal ontmoetingspunt gerealiseerd en hondeneigenaren kunnen hun viervoeter heerlijk laten rennen en spelen op het aparte hondentrainingsveld. In het park is een leuke wandelroute gemaakt voorzien van rustpunten met bankjes. Ook is het mogelijk door het park te fietsen. De route is aangesloten op de al aangelegde paden richting de Zwarteweg en de Beethovenlaan

Buitenspeeldag

Verder is in het park een evenemententerrein aangelegd en de eerste activiteit hier gaat op woensdag 14 juni georganiseerd worden. Deze dag organiseert de Kinderraad van Aalsmeer samen Team Sportservice een buitenspeeldag waar alle kinderen, met of zonder beperking, aan mee kunnen doen.

Groene uitstraling

Het voornemen was om het voormalige voetbalterrein een groene uitstraling te geven en dit is honderd procent gelukt. Er is veel en gevarieerd groen geplant, zowel struiken als nieuwe bomen. Om het park aan te kunnen leggen en de vijvers te maken zijn bomen en struiken gekapt. In totaal 48 bomen moesten hiervoor wijken, maar dit gemis is ruimschoots goed gemaakt. Er zijn 107 nieuwe bomen voor terug gekomen. “Het wordt een prachtig gebied met een geheel vernieuwde uitstraling”, zo zei wethouder Bart Kabout bij aanvang van de werkzaamheden. “Een park en recreatieterrein voor iedereen. Om te wandelen, te spelen en voor het organiseren en bezoeken van mooie evenementen.” Geen woord teveel gezegd, de metamorfose is honderd procent geslaagd!

Officiële opening

Natuurlijk verdient dit mooie project een officiële opening en deze feestelijke bijeenkomst is op vrijdag 26 mei van 9.30 tot 11.00 uur. Eerder het park gaan ontdekken is natuurlijk mogelijk, de eenden en ganzen zijn u/jou al voorgegaan… Het park kon de gemeente realiseren met subsidie van de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS). Een bedrag van circa 2,3 miljoen is voor dit project beschikbaar gesteld. In een eerdere fase heeft SLS al bijgedragen aan het fitness en freerunpark naast het park, waar overigens ook veel van gebruik gemaakt wordt.