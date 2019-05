Nieuwe expositie in de Zocherlounge

Bloemendaal – Tijdens het Lentefestival Bloemendaal organiseert de Zocherlounge een expositie met een drietal kunstenaars die allen een relatie hebben met de natuur. In de lounge zelf exposeert Anton Brand die met deze expositie ook zijn tachtigste verjaardag luister bij wil zetten. Zowel Dennis A Tjak als Mark van Kuppevelt hebben in vooraanstaande musea en galeries geëxposeerd.

Mark van Kuppevelt

Mark van Kuppevelt uit Aalsmeer is geïnspireerd door de natuur, met name groei en vergankelijkheid in de plantenwereld. Oervormen die rechtstreeks uit de natuur komen, zijn in alle kunstwerken terug te vinden. De tweede inspiratiebron zijn oude en verre culturen, die hij tijdens zijn reizen ben tegengekomen. Ook in de uitingen van deze culturen spelen natuurlijke symbolen een belangrijke rol. Zo verwerkt hij de symbolen van Isis uit de oude Egyptische cultuur: de zonneschijf en de hoorns, in een aantal recente beelden.

Dennis A Tjak

Dennis wilde schilder worden of iets worden ‘in de bloemen’. Maar Dennis A Tjak werd na een gedegen opleiding aan de Rietveldacademie professioneel fotograaf. Hij specialiseerde zich in het fotograferen van bolgewassen met de perfectie en met composities als van een schilderij. In het boek Royal Flowers of the Netherlands werden 125 bolgewassen in hun pracht getoond. Maar ook voor zijn prachtige portretten van Beemster boeren kreeg hij in 2012 de Beemster Cultuurprijs. Dennis denkt als de schilder, die hij nooit is geworden, Hij onderscheidt zich in zijn fotokunst door zijn hang naar perfectie en oog voor compositie.

Anton Brand

Anton Brand schildert vrijwel dagelijks sinds 1990. Aanvankelijk alleen in aquarel, gestimuleerd door cursussen bij aquarellisten zoals Jan Velthuis, Rini Bus, Sjoerdtje Hak, Dorry van de Winkel, Xavier Swolfs, Mark van Praagh, Kees van Aalst en Ray Balkwill. Zijn aquarellen zijn meestal buiten gemaakt, want hij vindt niets inspirerende dan de buitenlucht.

Sinds ongeveer 2000 werkt hij ook met olieverf en dat dan in zijn atelier. Zijn olieverven zijn in meerdere of mindere mate abstract. De beelden die hij gebruikt ontleent hij aan schetsjes, aquarellen of foto’s.

De schilderijen, aquarellen, beelden en foto’s zijn van 12 mei tot en met 9 juni elke zaterdag en zondag tussen 10.00 en 17.00 te bewonderen in de Zocherlounge in Bloemendaal. Kijk voor meer informatie op www.zocherlounge.nl.