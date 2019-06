Nieuw: Team Battle bij 31e Polderloop

De Kwakel – Op donderdag 1 augustus wordt voor alweer de 31e keer de Polderloop gehouden. De Polderloop is het bruisende en sportieve hoogtepunt tijdens het jaarlijkse Polderfeest in De Kwakel.

Sinds 2002 is de organisatie van de Kooyman Polderloop in gezamenlijke handen van Atletiek Klub Uithoorn (AKU) en Feestcomité De Kwakel.

Nieuw Team Battle

Dit jaar is er voor het eerst een apart klassement voor teams. Teams van 4 personen worden van harte uitgenodigd om mee te strijden voor de titel: Beste team van De Kwakel 2019. De teams lopen de afstand van 4 kilometer en de tijd van de laatst binnenkomende loper/loopster is bepalend voor de klassering. Belangrijk is dus om als team te blijven lopen. Vraag familie, vrienden en vriendinnen, sportteam leden en buren om samen een team te vormen en ga de uitdaging aan.

Inschrijven

Je kunt je van te voren inschrijven via www.inschrijven.nl of op de dag zelf, 1 augustus, in de feesttent vanaf 18.00 uur alle afstanden. Aan de ouders van de kinderen die met de 1 kilometer meedoen, wordt gevraagd om voor 18.30 uur in te schrijven, dit voor het verwerken van de gegevens.

Naast de kinderloop van 1 kilometer, kan deelgenomen worden aan lopen van 4 kilometer (individueel en door teams) en 10 kilometer. Voor minder-validen is er weer de G-Run van 1,6 kilometer.

Starttijden

18.30 uur: 1,6 kilometer G-Run

19.00 uur: 1 kilometer (t/m 11 jaar).

19.15 uur: 4 kilometer

20.00 uur: 10 kilometer

Inlichtingen

Voor inlichtingen kan contact opgenomen worden met Jos Lakerveld (AKU): 0297-565358, jostineke8@gmail.com of via de website van AKU: www.aku-uithoorn.nl.