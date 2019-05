Nieuw seizoen jarig Bosmobiel van start

Amstelland – Tien jaar geleden startte de Rotary Aalsmeer Uithoorn met het sympathieke vrijwilligersinitiatief Bosmobiel in het Amsterdamse Bos: bezoekers die slecht ter been zijn kunnen een ‘rijdende boswandeling’ voor een schappelijke prijs boeken. De Bosmobiel richt zich op inwoners van alle zorgcentra en bejaardenhuizen uit de gemeenten in de regio rond het Amsterdamse Bos en vrijwilligers-organisaties die minder validen begeleiden.

Gerard Joling

Het jubileumseizoen is op woensdag 1 mei van start gegaan met de feestelijke ingebruikname van twee nieuwe Bosmobielen. Gerard Joling overhandigde de Bosmobielen aan het Amsterdamse Bos en zette vrijwilligers en de dame die de eerste Bosmobiel sponsorde, in het zonnetje. De Aalsmeerse vedette, die het Amsterdamse Bos goed kent, liet zich graag strikken voor dit feestje: “Ouderen denken dat ze niks meer kunnen, maar dat hoeft helemaal niet. Voor ouderen die goed ter hoofd en niet goed ter been zijn is een uitje met de Bosmobiel naar het prachtige Amsterdamse Bos een uitkomst.”

Rijdende boswandeling

De ritjes met de elektrische Bosmobiel duren zo’n drie uur en kosten een groep 60 euro voor de huur van twee Bosmobielen. Boekingen voor onder andere zorgcentra en bejaardentehuizen lopen via www.bosmobiel.nl. De huurder regelt zelf een eigen chauffeur en begeleider. De mobielen zijn voor een groep te huur op maandag, donderdag en vrijdag (niet op feestdagen).

Speciale actie voor 85 jarigen

De nieuwe Bosmobielen zijn geschonken door de Rotary om zowel het 85-jarig bestaan van het Amsterdamse Bos als het tienjarig bestaan van de mobiel te vieren. Vanwege het dubbele jubileum mogen 85-jarigen het hele seizoen gratis mee op de freeridersdag.

Freeridersdag

Het is mogelijk de Bosmobiel individueel (niet in groepsverband vanuit een stichting of vereniging) te boeken. Deze freeridersdagen zijn van mei tot en met september op dinsdag en woensdag. De ritten starten om 13.30 uur bij de Boswinkel met een tussenstop voor koffie en gebak bij pannenkoekenboerderij Meerzicht. Er kunnen 10 passagiers mee per rit. De freeridersritten kosten 15 euro per persoon. Dit is inclusief chauffeur en taart. Boekingen lopen via De Boswinkel: 020-5456100 of boswinkel@amsterdam.nl. De reguliere ritten van de Bosmobiel zijn te boeken via www.bosmobiel.nl