Nieuw leven voor textiel met Sympany

Amstelland – U staat er wellicht niet altijd bij stil als u afstand doet van die te krappe broek of die miskoop met het kaartje er nog aan. Maar door uw textiel gescheiden in te leveren, maakt u eenvoudig een verschil.

Ruim op

Het is eigenlijk een raar idee, dat nog goed bruikbaar textiel, bij het restafval wordt weggegooid. Toch gebeurt dit nog vaak. Restafval wordt verbrand en is daarmee belastend voor het milieu en bruikbaar textiel gaat verloren. In Nederland heeft Sympany ruim 2.500 textielcontainers staan, waar u uw textiel in kunt doneren.

Tweede kans

Als u textiel gescheiden inlevert, wordt het bij Sympany gesorteerd en krijgt het een nieuw leven, een tweede kans, als kledingstuk in Nederland, Europa of in de Afrikaanse landen Angola, DR Congo, Malawi en Zambia.

Niet herdraagbaar textiel wordt gebruikt in de productie van nieuwe jeans zoals de By Sympany By Kuyichi jeans voor consumenten en de By Sympany By CrossHatch werkjeans. Maar er wordt ook isolatie- en akoestisch materiaal van gemaakt door VRK Akoestiek en Isolatie.

Steun projecten

Met de opbrengsten van het ingezamelde textiel steunt Sympany (inter)nationale projecten. Projecten op het gebied van textiel, gericht op duurzaamheid en zelfredzaamheid. Zoals in Malawi (Afrika) het mobiel trainingscentrum en de Fashion & Design opleiding. In India (Panipat) worden kinderen uit de risicovolle werkomgeving van hun ouders gehouden door ze opleiding te bieden.

Op de website van Sympany (www.sympany.nl) staat naast het vinden van de dichtstbijzijnde container, wat hierin welkom is, maar ook is meer te lezen over de projecten en de innovatieve ontwikkelingen, zoals de nieuwe jeans.