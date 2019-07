Natuurverhalen in Tuin Bram de Groote

Uithoorn – In een idyllische omgeving naar mooie natuurverhalen luisteren? Dat is mogelijk op zondag 4 augustus. De Tuin Bram de Groote is namelijk een grote inspiratiebron voor Elza Vis. Zij is verhalenverteller en zal 4 augustus weer optreden in de tuin.

Er staat veel te bloeien omdat er na de warme periode gelukkig ook wat regen is gevallen. In elke border is wel wat bijzonders te vinden, zoals blauwe knoop, wilde judaspenning, schaduwkruiskruid, kaardenbol, mariadistel. Het is weer spannend welke plant de aandacht heeft getrokken van Elza en waarover zij een bijzonder verhaal zal gaan vertellen. Zij zal dit doen om half twee en daarna nog twee keer, afhankelijk van de belangstelling. Neem eventueel een klein krukje of stoeltje mee om gezellig aan te schuiven.

Iedereen is van harte welkom in de Tuin Bram de Groote tijdens de zondagopenstelling op 4 augustus van 13.00 tot 16.00 uur. De Tuin Bram de Groote ligt in Uithoorn op de hoek van de Boterdijk en Elzenlaan. De toegang is gratis. Bezoekers kunnen naar binnen via de zijingang tegenover de werkschuur van Landschap Noord Holland (Elzenlaan 27). Fietsen kunnen worden gestald bij de werkschuur.