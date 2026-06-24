Natuurmonumenten gooit trossen los in Botshol

De Ronde Venen – Vanaf deze maand is natuurgebied Botshol weer vrij toegankelijk voor recreanten. Na de jaarlijkse sluiting in verband met het broedseizoen kunnen natuurliefhebbers opnieuw het gebied verkennen.

Botshol staat bekend als een typisch Hollands laagveengebied met uitgestrekte plassen, smalle slootjes, rietlanden en moerasbossen. Bezoekers kunnen er rekenen op bijzondere natuurbelevingen, zoals overvliegende lepelaars en aalscholvers die in hun nesten te horen zijn. Ook dit jaar organiseert Natuurmonumenten een reeks thema vaarexcursies.

Varen door Botshol

De waterwegen vormen bij uitstek de manier om Botshol te ontdekken. Tot en met september worden wekelijks vaarexcursies aangeboden onder begeleiding van een gids. Tijdens deze tochten wordt onder meer een veenmosrietlandje bezocht, waar bijzondere plantensoorten zoals zonnedauw en diverse orchideeën voorkomen.

Daarnaast keert het populaire aanbod van themavaarten terug. Zo staan er opnieuw OERRR-watersafari’s op het programma: gezinsgerichte excursies met activiteiten voor kinderen in en rond de boot. Een bijzondere editie is de avondvaart op woensdag 15 juli, waarbij kinderen kunnen ervaren hoe de natuur zich voorbereidt op de nacht.

Nieuw dit jaar is het mini-OERRR-museum in de Zwarte schuur. Voorafgaand aan een excursie kunnen kinderen hier natuurschatten bekijken. Ook zelf gevonden vondsten krijgen een plek in het museum.

Zonsondergang en nazomer

Avondexcursies maken eveneens deel uit van het programma. Onder begeleiding van boswachters kan worden genoten van de zonsondergang en de avondschemer in het gebied. Ook de nazomervaartochten keren terug. In deze periode biedt Botshol een ander gezicht, met bijzondere wolkenformaties, kleurrijke spinnen, galigaan en bloeiend riet.

Meer informatie: www.natuurmonumenten.nl/botshol (zie agenda).

Op de foto: Activiteiten voor kinderen in en rond de boot. Foto: René Koster.