Natuur ontdekken in het Amsterdamse Bos

Amstelland – Ben jij een echte natuurontdekker? Doe dan mee op zondagmiddag 6 oktober om 12.00 uur, 13.30 uur of 15.00 uur in het Amsterdamse Bos. Natuurontdekkers als Freek Vonk stellen steeds vragen. Hoeveel pootjes heeft een duizendpoot? Hoe snel kruipt een regenworm in de grond? Kijk, ontdek en onderzoek! Deze activiteit staat onder leiding van Natuur is een Feest en is geschikt voor kinderen van 4 tot 9 jaar en (groot)ouders of begeleiders. Kosten 5 euro per kind en 2,50 euro per volwassene. Duur: 1 uur buiten en de start is bij De Boswinkel.

Boskabouterdag

Feest mee op de Boskabouterdag op zondagmiddag 13 oktober tussen 12.00 en 16.00 uur. Ga zelf het Bos in, zoek het huisje van Boskabouter Puntmuts en speel met alle dierenvrienden. Bij De Boswinkel zijn allemaal spelletjes te doen. Doe je Mee? Bij een ticket krijg je een kaboutermuts, een loeppotje en de opdrachtenkaart. Deze activiteit staat onder leiding van de boswachter en de bosjuf en wordt georganiseerd voor kinderen van 2 tot 6 jaar en (groot)ouders en begeleiders. Kosten 5 euro per kind. Duur: 1 uur buiten en de start is bij De Boswinkel.

Aanmelden voor beide activiteiten kan telefonisch via 020-5456100, via de website www.amsterdamsebos.nl en in De Boswinkel aan de Bosbaanweg 5, geopend van dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur.