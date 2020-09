Naar de maan met Apollo 11 in Poppentheater

Amstelland – Zondag 4 oktober om 14.30 uur speelt Unieke Zaken: Apollo 11 voor kinderen vanaf 7 jaar in het Amstelveens Poppentheater. Een visueel spektakel over de eerste mens op de maan met als stuwraket een jaren zestig liverockband.

Zes spelers en musici brengen dit avontuur tot leven en springen razendsnel van Houston naar de maan, van het Witte Huis naar de raket en van schoonheidssalon La Luna naar de Stille Oceaan in een theatrale mix van spel, dans, muziek, poppenspel en animatie. Toegangsprijs is 9 euro per persoon.

Reserveren kan via info@amstelveenspoppentheater.nl of bel 020-6450439.