De Ronde Venen – Muziekkorps Triviant kijkt met veel plezier terug op haar optreden tijdens het Midzomer Walnootfeest, een benefietevenement dat werd georganiseerd voor de ontwikkeling van het openluchttheater de Walnoot in Vinkeveen. Onder een stralende zon konden bezoekers genieten van een gevarieerd muzikaal programma.

Triviant bracht verschillende muziekstukken ten gehore, waaronder een medley met herkenbare muziek uit de Efteling. Daarnaast had Triviant deze middag een samenwerking met Brassband Concordia, waarbij er gezamenlijk drie muziekstukken werden uitgevoerd. Het bekende ‘YMCA’ zorgde daarbij voor enthousiasme bij het publiek.

De zomerse temperaturen, gezellige sfeer en de muzikale optredens maakten het tot een feestelijke middag. Muziekkorps Triviant kijkt terug op een geslaagde middag en bedankt de organisatie voor deze mooie dag.

Op de foto: Muziekkorps Triviant speelde tijdens zonnig Midzomer Walnootfeest. Foto: aangeleverd.