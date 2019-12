Mr. Boogie Woogie in The Shack

Oude Meer – Mr. Boogie Woogie Eric-Jan Overbeek is in The Shack vooral bekend om zijn succesvolle solo optredens zomers op het terras. Op zondagmiddag 8 december is hij terug met een fantastische band en spetteren de piano- en gitaarsolo’s, hartverscheurende duetten en prachtige bluesballades van het podium! Liefhebbers van muziekstijlen als Blues, Rock & Roll en Boogie Woogie komen volledig aan hun trekken tijdens dit piano feestje.

Vergezel Mr. Boogie Woogie & The Blisters tijdens dit muzikale feest rondom de piano en geniet van Rythm & Blues klassiekers. De band bestaat uit Eric-Jan Overbeek op piano en zang, Ab Hansen op bass en zang, Andreas Carree op drums, Maureen Natzijl op saxofoon en Matthijs Sepers op trompet. Het gaat een swingend Rhythm & Blues en Boogie Woogie feestje worden deze zondag in The Shack!

Stevie Ray Vaughan undercover

De Stevie Ray Vaughan undercover band, bestaande uit klasse muzikanten, brengt op zondag 15 december een eerbetoon aan repertoire van de legendarische Stevie Ray Vaughan. Het gitaarspel van Stevie Ray is absoluut geniaal, ook als je geen blues liefhebber bent. Nummers als Pride And Joy, Cold Shot, Tightrope, Texas Flood, Scuttle Buttin’ en vele andere klassiekers, worden gebracht met een grenzeloze liefde voor de songs van deze blueslegende. De Stevie Ray Vaughan Undercover moet je gezien, maar zeker ook gehoord hebben met zanger Martin van der Starre, op gitaar Rob Winter, op hammond Ruben Mulder, op bas Rick Nieuwenhuizen en op drums Fokke de Jong.

The Shack is op zondag 8 december open vanaf 15.00 uur. Aanvang Mr Boogie Woogie & The Blisters is om 16.00 uur, entree 10 euro. Voor alle info: www.the-shack.info. Adres: Schipholdijk 253b in Oude Meer