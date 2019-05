Met Pinksteren naar het Amsterdamse Bos

Amstelland – Kom met de Pinksterdagen naar het Amsterdamse Bos. Op de bovenverdieping van De Boswinkel is de tentoonstelling ‘Love is in the air’ te bezoeken en deze gaat over de manier waarop verschillende soorten dieren elkaar verleiden. De Boswinkel is beide pinksterdagen open van 10.00 tot 17.00 uur.

Koeienwandeling

Ga mee op koeienwandeling met de boswachter op zondagmiddag 9 juni om 14.00 uur. De boswachter wandelt door het bosgebied waar Schotse Hooglanders grazen, in het Zuiden van het Bos. De Schotse Hooglanders doen nuttig werk. De wandeling is geschikt voor iedereen ouder dan 12 jaar en de start is bij de parkeerplaats Kleine Poel/Camping aan de Bosrandweg. Kosten 5 euro per persoon en graag gepast en contant.

Foto’s maken

Op maandagmiddag 10 juni kunnen kinderen om 12.00 uur, 13.30 uur of 15.00 uur, met hun camera, foto’s maken in het Bos. Er kunnen foto’s van heel dichtbij gemaakt worden, vanuit het oogpunt van een kikker, of klim ergens in, zodat je van bovenaf fotografeert. Deze activiteit staat onder leiding van Natuur is een Feest en is voor kinderen van 6 tot 12 jaar en ouders/begeleiders. Start is bij de Boswinkel en de duur is een uur. Kosten 5 euro per kind en 2,50 euro per ouder.

Aanmelden voor één van de activiteiten kan in De Boswinkel (open van dinsdag tot en met zondag tussen 10.00 en 17.00 uur), telefonisch via 020-5456100 of stuur een mail via www.amsterdamsebos.nl.

Boskabouterpad

Op beide Pinksterdagen kan er met kinderen van 3 tot 6 jaar het Boskabouterpad gelopen worden en voor gezinnen met kinderen vanaf 7 jaar kan de lentespeurtocht gedaan worden. Deze papieren bij de speurtocht zijn tot 15.00 uur af te halen. Beide activiteiten zijn op eigen initiatief en start en informatie in De Boswinkel aan de Bosrandweg 5.