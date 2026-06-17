Mijdrecht – Een spannende en sportieve ontknoping bij het schoolvoetbaltoernooi voor groep 7/8: de meisjesgroep van de Driehuisschool uit Mijdrecht is verleden week woensdag overtuigend kampioen geworden op de sportvelden van CSW in Wilnis. Het team liet tijdens het toernooi direct zien in topvorm te zijn. In de poulefase werden drie van de vier wedstrijden gewonnen, waarmee de Driehuisschool zich ongeslagen plaatste voor de halve finale. Ook daar werd sterk en gedisciplineerd gespeeld, wat resulteerde in een plek in de felbegeerde finale.

Zenuwslopende wedstrijd

In die finale troffen zij basisschool De Twister. Het werd een zenuw-slopende wedstrijd, waarin beide teams aan elkaar gewaagd waren. Na een spannende strijd moest de beslissing uiteindelijk vallen via strafschoppen. Onder luid aanmoediging van supporters wisten de spelers van de Driehuisschool het hoofd koel te houden en trokken zij aan het langste eind. De Driehuisschool mocht zich officieel kampioen noemen.

Het team werd beloond met een prachtige wisselbeker én een beker om mee naar huis te nemen. Met inzet, samenwerking en sportiviteit en dank aan hun fantastische coaches hebben de meisjes van groep 7-8 van de Driehuisschool een topprestatie geleverd waar zij met recht trots op mogen zijn.

Op de foto: Meisjesgroep 7-8 van de Driehuisschool kampioen schoolvoetbal. Foto: aangeleverd.