Mad Science voor jeugd in bibliotheek

Aalsmeer – In de herfstvakantie kunnen kinderen weer op een speelse manier kennismaken met de wetenschap. De professoren van Mad Science komen op 22 oktober naar Bibliotheek Aalsmeer en op 25 oktober naar Bibliotheek Uithoorn voor weer twee spectaculaire workshops.

Mad Science is gespecialiseerd in het geven van wetenschapsworkshops voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Op dinsdag 22 oktober om 11.00 uur toveren ze de Bibliotheek in de Marktstraat in Aalsmeer om tot laboratorium voor de workshop ‘Supersnelle scheikunde’. Kinderen kunnen zich hier laten verwonderen door verschillende chemische reacties en leren hoe ze deze op een veilige manier tot stand kunnen brengen.

Op vrijdag 25 oktober om 10.00 uur gaan de professoren van Mad Science langs bij Bibliotheek Uithoorn. Tijdens de workshop ‘Labwerk’ gaan de deelnemers aan de slag met een set lab instrumenten en leren ze verschillende schenktechnieken voor het verplaatsen van vloeistoffen. Daarbij ervaren ze hoe draaikolken van pas komen in het lab.

Deelnemen aan één van de workshops kost 6 euro voor leden en 12 euro voor niet-leden en inschrijven kan via de website www.debibliotheekamstelland.nl