Mad-science dag in De Boswinkel

Amstelland – Kom naar één van de mad-science-workshops op donderdag 25 april in De Boswinkel in het Amsterdamse Bos.



* 12.00 uur – 13.00 uur: Mineralen Mania (7-8 jaar). De aarde bestaat uit verschillende aardlagen en diverse gesteenten die zich in die lagen bevinden, zowel in vloeibare als in vaste vorm. Tijdens deze les krijg je een kijkje in de processen van steenvorming, invloed van temperatuur op gesteente en eigenschappen van gesteenten en mineralen. Leer hoe de aarde in elkaar zit met behulp van een hardgekookt ei. En bij gebrek aan echte vulkanen in Nederland, wordt zelf een chemische variant gemaakt, zodat het proces van een vulkaanuitbarsting toch bestudeerd kan worden.



* 13.30 uur – 14.30 uur: Huis, tuin en keukenwetenschap (7–8 jaar). Denk je aan chemische reacties, dan denk je aan explosies, mondkapjes, veiligheidsbrillen en giftige stoffen, maar het kan veel eenvoudiger. Elke dag zie je misschien wel tientallen chemische reacties zonder dat je het in de gaten hebt. Je fiets is een beetje aan het roesten, je vader bakt een eitje, je zusje maakt cupcakes; dit zijn allemaal chemische processen. Leer aan de hand van onderzoekjes met huis-tuin-en-keukenmateriaal dat chemische reacties en natuurkundige processen zich vaak voor hun neus afspelen. Zo wordt een zetmeelproef gedaan, kan kennis gemaakt worden met het verschijnsel ‘oppervlaktespanning’ en wordt geëxperimenteerd met de dichtheid van verschillende vloeistoffen uit het keukenkastje.



* 15.00 uur – 16.00 uur: Superkrachtbronnen (10–12 jaar). Ga mee op onderzoek naar verschillende energiebronnen op energie-eiland en leer meer over de voor- en nadelen van deze bronnen. Er wordt gebruik gemaakt van windenergie, het eigen vermogen om energie op te wekken wordt getest en er wordt gebruik gemaakt van zonnecellen tijdens een heuse zonnehopperrace! Wist je dat je ook met behulp van een chemische reactie energie op kunt wekken? Geprobeerd wordt om met de chemische taco batterij een windmolentje te laten draaien.

Aanmelden via 020-5456100, via de website www.amsterdamsebos.nl of in De Boswinkel, Bosbaanweg 5. Openingstijden: dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur.