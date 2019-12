Maak-workshops voor jeugd in bibliotheek

Amstelveen – Kinderen die op zoek zijn naar een uitdaging tijdens de kerstvakantie kunnen terecht in de Maakplaats in Bibliotheek Amstelveen Stadsplein. Kettingreacties, lampen en robots komen tot leven vanaf 28 december.

Op zaterdag 28 december is er van 13.30 tot 14.30 uur de workshop ‘maak je eigen kettingreactie’ voor kinderen van 10 tot 12 jaar in Bibliotheek Amstelveen Stadsplein. Je kunt het zo spectaculair maken als je zelf wilt. Zorg er bijvoorbeeld voor dat een omvallend blok hout een knikker aan het rollen brengt die vervolgens ergens vanaf valt en met zijn gewicht de volgende gebeurtenis in jouw kettingreactie in gang zet. Wie maakt het grootste ontwerp en lukt het jou om alles vloeiend te laten verlopen?

Voor de jongere doelgroep van 7 tot 9 jaar is er op diezelfde zaterdag 28 december de workshop ‘Maak je eigen lamp’. Leer zelf een stroomkring maken en ontdek hoe de stroom in jouw nachtlampje terechtkomt. Maak ook zelf het design van de lamp zodat jij straks met trots je eigen licht door de kamer laat schijnen!

Op zaterdag 4 januari is er in Bibliotheek Amstelveen Westwijk de workshop LEGO WeDo: Milo. Een schattig maar zeer intelligent robotje dat je zelf in elkaar kunt zetten en programmeren. Deze workshop is voor kinderen van 7 tot 9 jaar.

Genoeg te doen in de kerstvakantie! Ga voor kaartjes en een compleet overzicht van alle Maakplaatsworkshops naar www.debibliotheekamstelland.nl/maakplaats