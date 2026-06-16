Lies (12) straalt dankzij Stichting Haarwensen

Vinkeveen – In Partycentrum De Vink in Vinkeveen werd vrijdag een mijlpaal gevierd die verder gaat dan cijfers alleen. Onder grote belangstelling reikte Paul de Leeuw het 2500e haarwerk van Stichting Haarwensen uit aan de 12-jarige Lies. Een feestelijk moment, maar bovenal een emotionele mijlpaal voor een stichting die al jaren het verschil maakt voor kinderen die hun haar verliezen.

Door Donald Esser

Paul de Leeuw, ambassadeur van de stichting, stond zichtbaar geraakt op het podium. “Er zijn momenten die je niet gauw vergeet en dit is er absoluut een”, zei hij. “Alle credit gaat naar Yvonne de Boer. Door haar initiatief zijn zoveel kinderen en families geholpen.”

De luchtigheid ontbrak daarbij niet. Tegen Lies grapte hij: “Heb je al verkering?” Toen zij ontkennend antwoordde, volgde meteen: “Nou, dat zal niet lang meer duren, je ziet er zo mooi uit,” nadat hij haar de pruik had overhandigd die ze zelf opzette; een kleine handeling, maar met een grote betekenis.

Een moment dat alles veranderde

Voor oprichter Yvonne de Boer van Stichting Haarwensen begon het allemaal met een gebeurtenis die ze nooit meer vergeet. Als eigenares van een kapsalon in het AMC-ziekenhuis in Amsterdam-Zuidoost kwam ze dagelijks in aanraking met kinderen die door ziekte of behandeling hun haar verloren.

“Een klein meisje kwam bij mij om een haarwerk aan te laten meten”, vertelt de in Vinkeveen woonachtige Yvonne. “En toen stonden er vijf andere meisjes die me aankeken en vroegen: waarom zij wel en wij niet? Dat brak mijn hart. Op dat moment wist ik: hier moet ik iets mee doen.”

Razendsnelle ontwikkeling

Wat volgde was een razendsnelle ontwikkeling. Yvonne ging in gesprek met een oncoloog en zocht contact met de kappersbranche. Via de ANKO kwam ze in contact met Paul de Leeuw, die haar uitnodigde om haar verhaal te vertellen. In zijn tv-programma werd het lange haar van een meisje afgeknipt en gedoneerd, wat een enorme stroom aan reacties opleverde. “Ik kreeg binnen no time kilo’s haar opgestuurd uit heel Nederland. Toen besefte ik: dit moet professioneel georganiseerd worden.”

Op 7 april 2008 werd Stichting Haarwensen officieel gelanceerd. Even later was Paul de Leeuw weer betrokken. “Op het plein van het AMC, in aanwezigheid van honderden mensen en veel media. Daar ontving Milou het allereerste haarwerk. Zij is helaas drie jaar later overleden”, zegt De Boer zacht. “We hebben haar nooit vergeten.”

De impact van haarverlies

Dat haarverlies meer is dan een uiterlijk probleem, weet moeder Claire als geen ander. Zowel zij als haar dochter Lies hebben alopecia, een auto-immuunziekte die haarverlies veroorzaakt. “Het is niet levensbedreigend”, legt Claire uit, “maar je voelt je wel anders. Je bent zichtbaar anders en dat doet iets met je zelfvertrouwen.” Toen Lies op zevenjarige leeftijd een kaal plekje kreeg, herkende Claire het direct. “Ik wist eigenlijk meteen: dit is hetzelfde als wat ik heb. Zelf ben ik er mijn hele leven al mee bekend, maar als je het bij je kind ziet, voelt het toch anders.”

Vanaf het begin droegen moeder en dochter een haarwerk. Claire kende Yvonne al van voor de oprichting van de stichting. “Ik wist dus meteen waar ik moest zijn. Voor Lies wilde ik dat ze zich zo normaal mogelijk kon voelen. Zo’n haarwerk helpt daar enorm bij.” Volgens Claire is de impact niet te onderschatten. “Je wil als kind niet anders zijn. Een haarwerk geeft een stukje eigenwaarde terug. Het is niet zomaar een pruik, het is zelfvertrouwen.”

Een bijzondere uitverkiezing

Dat juist Lies het 2500e haarwerk mocht ontvangen, maakte het moment extra bijzonder. “Ze vond het vooral heel leuk”, zegt Claire glimlachend. “Ze had al even met Paul de Leeuw kennisgemaakt, kreeg wat visagie – ja, ze is tenslotte twaalf – en keek er enorm naar uit.”

Samen mogelijk gemaakt

Tijdens de bijeenkomst werd ook stilgestaan bij de groei van de stichting en de rol van donateurs en vrijwilligers. “Zonder al die mensen zou dit niet mogelijk zijn”, benadrukt Yvonne. “Mensen doneren hun haar, vaak na jaren laten groeien. En daarnaast zijn er financiële donateurs die helpen om de haarwerken te bekostigen. Dat is van onschatbare waarde.”

Een recente ontwikkeling is de ‘Club van 25’, een initiatief waarbij 25 ondernemers gezamenlijk de kosten dragen voor het volledige traject van 25 kinderen. “Ik ben daar ongelooflijk trots op”, zegt Yvonne. “Het laat zien hoe betrokken mensen zijn.”

Meer dan een mijlpaal

Terwijl Lies op het podium een dikke knuffel krijgt van Yvonne en het applaus van de zaal nog naklinkt, wordt duidelijk dat het hier om meer gaat dan een rond getal. Het is een optelsom van verhalen, van verlies en herstel, van kwetsbaarheid en kracht. Of zoals Paul de Leeuw het samenvat: “Dit zijn momenten die je bijblijven. Omdat je ziet wat het betekent. Voor een kind, voor een gezin en uiteindelijk voor ons allemaal.”

Paul de Leeuw sprak ontroerende woorden. Yvonne en Lies luisteren ademloos. Foto: aangeleverd.