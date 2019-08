Lezing over Tweede Wereldoorlog in Crash Museum

Aalsmeerderbrug – Meer weten over de grootste bombardementsmissie van de Tweede Wereldoorlog? Die missie is door meer dan 2000 bommenwerpers en jagers uitgevoerd op 24 december 1944. Deze missie was een knap staaltje logistiek, planning en coördinatie.

Joost de Raaf heeft deze missie uitgebreid bestudeerd en vertelt op zaterdag 10 augustus om 13.00 uur uitgebreid over deze grootste missie die de Achtste Luchtmacht tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft uitgevoerd. Met onder andere Google Earth wordt een beeld geschetst van de omvang van deze missie.

De lezing is goed te combineren met een uitgebreid bezoek aan het Crash luchtoorlog- en verzetsmuseum ’40-’45. Het museum is geopend op woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur, de vaste zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur en elke tweede zondag van de maand ook van 11.00 tot 16.00 uur.

De toegang bedraagt 5 euro voor volwassenen en 2 euro voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Donateurs van de stichting en veteranen hebben gratis toegang. Het museum is gevestigd in het Fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug (nabij Rijsenhout). Kijk voor meer informatie over het museum en het werk van het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40- ‘45 op de website, instagram of facebook.