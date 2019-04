Lezing over Rembrandt van Rijn in bibliotheek

Amstelveen – Op woensdag 8 mei is er in Bibliotheek Amstelveen Stadsplein een lezing over het complete oeuvre van Rembrandt van Rijn. Bureau Boeiend duikt samen met Rembrandt liefhebbers onder de verflaag om het geheim achter zijn wereldfaam te ontdekken.



2019 is in Nederland omgedoopt tot het jaar van Rembrandt. 350 jaar na zijn dood besteden musea als het Rijksmuseum, De Lakenhal en Het Mauritshuis hier aandacht aan met speciale exposities en tentoonstellingen. Voor een verdieping in het veelbesproken werk van Rembrandt kun je op 8 mei terecht in Bibliotheek Amstelveen Stadsplein. Om 16:30 uur geeft Bureau Boeiend een lezing over hoe Rembrandt zich ontwikkelde als kunstschilder.



De lezing gaat in op de technieken die Rembrandt gebruikte in zijn jonge jaren als kunstschilder en laat zien hoe Rembrandt zich ontwikkelde totdat hij werken als de Nachtwacht en de Staalmeesters schilderde. Voor iedereen die zijn kennis over Rembrandt wil vergroten en ook zeker voor iedereen die zich graag door Rembrandt laat betoveren is deze lezing een absolute aanrader. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.bureauboeiend.nl en leden van de Bibliotheek krijgen korting.

Praktische informatie:

Bureau Boeiend: Rembrandt

woensdag 8 mei 14.30 tot 16.30 uur

Kosten: €12,50 (leden) €19 (niet-leden)