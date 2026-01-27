Legmeervogels onderuit bij efficiënt DSO

Uithoorn/Zoetermeer – Legmeervogels is er zaterdag niet in geslaagd om het competitieduel tegen DSO om te zetten in een resultaat. De Uithoornse ploeg kwam in Zoetermeer nog verrassend op voorsprong, maar ging uiteindelijk met een duidelijke 4-1 nederlaag van het veld. Bij rust leidde de thuisclub al met 2-1.

DSO begon furieus aan de wedstrijd en drong Legmeervogels direct diep terug. Vooral via de vleugels was de thuisploeg gevaarlijk, waardoor de bezoekers moeite hadden om onder de druk uit te voetballen. Zowel Rick Berrevoets als doelman Darrin de Meza moest vroeg in de wedstrijd ingrijpen om een snelle achterstand te voorkomen.

Verrassend op voorsprong

Nadat de eerste storm wat was gaan liggen, kroop Legmeervogels langzaam uit zijn schulp. Na ruim twintig minuten leverde Berrevoets een uitstekende voorzet af richting Youri Habing, die de bal knap in het doel volleerde: 0-1. De voorsprong kwam op dat moment verrassend, maar gaf de Vogels wel nieuw vertrouwen.

DSO nam echter al snel opnieuw het initiatief. Een ogenschijnlijk geldige treffer van Legmeervogels werd afgekeurd wegens buitenspel, waarna de wedstrijd kantelde. Aan de andere kant leidde ongelukkig verdedigen van Ruben van Dam tot een strafschop, die door Hugo Botermans werd benut: 1-1. Op slag van rust ging het opnieuw mis in de Uithoornse defensie, waarna Botermans zijn tweede van de middag maakte. Zo keek Legmeervogels, ondanks mogelijkheden op een grotere eigen voorsprong, ineens tegen een 2-1 achterstand aan.

Hattrick

Na rust begon Legmeervogels scherper en liet het een betere indruk achter dan in het eerste bedrijf. Dankzij enkele reddingen van De Meza bleef een snelle 3-1 uit. Aan de andere kant kreeg Legmeervogels zelf kansen om langszij te komen. Vooral Robin Wakkers was meerdere malen dicht bij de gelijkmaker, maar de bal wilde er niet in.

In de slotfase profiteerde DSO optimaal van de ruimte die ontstond doordat Legmeervogels steeds meer risico moest nemen. Botermans maakte zijn hattrick door de 3-1 binnen te schieten. Niet veel later besliste invaller Timo Reinhardt de wedstrijd definitief door ook de 4-1 aan te tekenen.

Voor Legmeervogels betekent de nederlaag dat het de eerste seizoenshelft afsluit op de zesde plaats, met vijf overwinningen, drie gelijke spelen en vijf nederlagen. Volgende week start de ploeg de tweede helft van de competitie met een uitwedstrijd tegen Honselersdijk.

Youri Habing in duel met Fabio Zwart (DSO). Foto: aangeleverd.