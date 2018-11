Laatste kerstconcert Cum Laude

Amstelveen – Op zaterdag 22 december organiseert het Christelijk gemengd koor Cum Laude onder leiding van Wim van Dijkhuizen het laatst concert in haar bestaan. Na meer dan 25 jaar stopt het koor met haar activiteiten.

De slotavond is het Kerstconcert in de Pauluskerk te Amstelveen. Deze kerk is altijd een prima plaats geweest om uitvoeringen te geven. Wel is gebleken dat de luisteraars niet in grote getalen naar de uitvoeringen van het koor kwamen. Dus deze laatste keer is er nog gelegenheid om het koor nog één keer te horen. U bent allen van harte welkom om het Kerstfeest te vieren met onder andere samenzang en natuurlijk de koren deze avond te horen zingen.

Tijdens deze ontmoeting zijn het Byzantijns mannenkoor onder leiding van Serge Latychev en de bariton Ronald Willemsen te gast. De begeleiding is in handen (zeg vingers) van de jonge getalenteerde organist en pianist Leonard Seeleman. Speciaal voor dit gebeuren hoopt dominee A. Baas de opening en sluiting te verrichten.

Het wordt een prachtig afsluiter na lange tijd. De avond start om 20.00 uur en de entree is gratis. Wel is er een collecte ten bate van de kosten. De Pauluskerk is 22 december open vanaf 19.30 uur en het adres is Wolfert van Borsselenweg 116 te Amstelveen.