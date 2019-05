Laatste kavel op Schiphol Logistics Park uitgegeven

Schiphol – Op 7 mei is de laatste gereserveerde kavel op Schiphol Logistics Park aan Durfort Vastgoed B.V. geleverd. Op de kavel van 24.691 m2 uitgeefbaar zal eind deze maand gestart worden met de bouw van een logistiek warehouse. De ontwerp is van de hand van Architecten-Lab. Aannemer Aan de Stegge zal het nieuwe pand naar verwachting in december 2019 opleveren.

Deze ontwikkeling van kleinschalige logistieke units omvat in totaal 13.289 m² v.v.o. warehouse, 1.821 m² v.v.o. mezzanine, 2.346 m² v.v.o. kantoorruimte en 105 parkeerplaatsen op eigen terrein. Het warehouse kan worden verdeeld in maximaal negen zelfstandige units, waarvan sommige met elkaar verbonden kunnen worden zodat grotere gecombineerde units ontstaan. Elke unit heeft minstens twee loading docks en een overheaddeur. Door de ligging en de unitomvang is dit object uniek in zijn soort.

Cees Smit, directeur Durfort Vastgoed: “Met de units die variëren van ca. 1.250 tot 2.500 m2, wordt dit project vooral ontwikkeld voor partijen in de logistieke keten zoals transporteurs, expediteurs en kleinere Schiphol-georiënteerde bedrijven die behoefte hebben aan een beperkte opslagcapaciteit.” Arnoud van der Wijk, projectmanager bij SADC: “Deze kleinere units zijn een nieuw product dat wordt aangeboden op Schiphol Logistics Park en zorgen voor een gevarieerd aanbod van logistieke ruimte dicht bij Schiphol.”

Duurzaamheid

Bovenop het energielabel A++ is het gebouw zo ontworpen dat het gehele dak voorzien kan worden van zonnepanelen. Daarmee kan het project op termijn eenvoudig omgezet worden naar ‘all electric’ waarbij, mede gezien het gebruik van ledverlichting in zowel de kantoren, in de bedrijfsruimte als op het buitenterrein, in belangrijke mate in de eigen elektriciteitsbehoefte kan worden voorzien. Verder worden materialen met een hoge isolatiewaarde gebruikt en wordt er luchtdicht gebouwd rond gevelopeningen en dak- en aansluitingen. Daarnaast is gestreefd naar een zo efficiënt mogelijk grondgebruik door de realisatie van een gebouwde parkeervoorziening.

Laatste kavel

Met de levering aan Durfort Vastgoed is de laatste kavel op Schiphol Logistics Park uitgegeven. Logistieke partijen kunnen nog grond voor nieuwbouw verwerven op het naastgelegen Schiphol Trade Park.

Hoogwaardig bedrijventerrein

Schiphol Logistics Park Schiphol Logistics Park is een hoogwaardig logistiek bedrijventerrein, gelegen op een van de meest strategische logistieke locaties van Europa ten zuiden van Schiphol. Gevestigd zijn daar onder andere Kuehne+Nagel (WDP), Expeditors, Rapid Logistics (WDP), datacenter interxion (Somerset), SEKO Benelux (Somerset) en CTS GROUP (Somerset). Op deelgebied West hebben Montea en Durfort Vastgoed een logistiek centrum ontwikkeld met Thomsen Select en Milestone Logistics als eerste huurders. Het naastgelegen AMS Cargo Center van Built to Build en Proptimize (multi-tentant warehouse) is inmiddels voor 80% verhuurd. Onlangs tekenden Montea en SADC de koopovereenkomst voor een kavel van 21.521 m2. Schiphol Logistics Park is een ontwikkeling van regionale gebiedsontwikkelaar SADC, Schiphol Real Estate en KLM.