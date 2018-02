Kieskompas helpt bij bepalen partijkeuze

De Ronde Venen – Op 21 maart 2018 vinden er in de gemeente De Ronde Venen verkiezingen plaats voor de nieuwe gemeenteraad. Weet u nog niet precies op welke partij u bij de komende gemeenteraadsverkiezingen gaat stemmen? Of hebt u al een keuze gemaakt, maar wilt u checken wat de standpunten van partijen zijn over actuele onderwerpen?

Dan doet u er goed aan om Kieskompas te raadplegen. Kieskompas is een hulpmiddel waarmee u kunt zien welke partij het dichtst bij uw denkbeelden staat. Inwoners die van het programma gebruikmaken, krijgen dertig stellingen voorgelegd over verschillende actuele lokale onderwerpen, onder andere op het gebied van verkeer en vervoer, sociaal beleid, woningbouw en financiën. U kunt aangeven of u het met de stelling ‘helemaal mee eens’ bent, ‘mee eens’, ‘neutraal’, ‘mee oneens’ of ‘helemaal mee oneens’ bent. Als alle stellingen zijn ingevuld is in een oogopslag te zien met welke politieke partij de gebruiker de meeste overeenkomsten heeft.

Volledig en betrouwbaar

De stellingen in het Kieskompas zijn samen met de betrokken partijen vastgesteld. Bovendien heeft Kieskompas gecontroleerd of de standpunten overeenkomen met de partijprogramma’s. Dit geeft de gebruikers de garantie dat de informatie in het Kieskompas volledig en betrouwbaar is. Alle lokale partijen hebben meegewerkt aan de totstandkoming van Kieskompas. Kieskompas is te vinden via de gemeentelijke website, www.derondevenen.nl.

Verkiezingsdebat

Maandag 12 maart organiseert de gemeente een verkiezingsdebat tussen de acht deelnemende partijen. Het debat vindt plaats in de Boei in Vinkeveen en begint om 19.30 uur. Onder leiding van Elisabeth van den Hoogen gaan de partijen met elkaar in discussie over verschillende lokale onderwerpen. Inwoners zijn van harte welkom het debat bij te wonen. Het debat wordt tevens live door RTV Ronde Venen uitgezonden.

Op de foto: Vlnr: Rein Kroon (CDA), Wim Stam (ChristenUnie/SGP), Joris Kneppers (Lijst 8 Kernen), Marja Becker (Senioren Partij De Ronde Venen), Alberta Schuurs (VVD), Kiki Hagen (D66), Anco Goldhoorn (Ronde Venen Belang) en Pieter Kroon (PvdA/GroenLinks).