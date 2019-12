Kerstconcert Amstel Gospel Choir

Amstelveen – Op zondagmiddag 15 december krijgt de Kruiskerk in Amstelveen een winters decor. Amstel Gospel Choir geeft daar dan een spetterend kerstconcert. Dit Kerstconcert biedt bezoekers de gelegenheid om de kerstperiode op een unieke manier in te luiden met relaties, vrienden en familie. Jong en oud zijn dus van harte welkom om te komen genieten van een concert waarbij het niet nodig is om stil te blijven zitten!

Het Amstel Gospel Choir kerstconcert belooft een muzikaal hoogtepunt te worden, een memorabele wintermiddag vol vreugde, liefde en kracht. Uiteraard ontbreken de grote favorieten, zoals Silent Night, Joy to the World en de betoverend mooie Oh Holy Night, niet. Maar de liefhebbers van de Amstel Gospel Choir mogen zich ook verheugen op een selectie nieuwe kerstsongs. Een streling voor de oren. Een mooier begin van de kerstperiode is niet te wensen.

Het concert in de Kruiskerk aan de Van der Veerelaan 30a te Amstelveen is van 16.00 tot 18.00 uur. Een entreekaartje kost 12,50 euro en dit bedrag is inclusief 1 consumptie in de pauze. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website www.amstelgospel.nl

Foto: Roeland Hoefsloot