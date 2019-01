‘Kerf, de Labjesrat’ in het Poppentheater

Amstelland – Op zondag 13 januari om 14.30 uur speelt Arthur Geesing zijn laatste try-out van ‘Kerf, de Labjesrat’. Voor iedereen vanaf 4 jaar. Na afloop willen Arthur en Kerf graag over de voorstelling praten met alle kinderen en volwassenen

Kerf is een heel bijzondere rat met een heel speciale staart. Als hij jokt, verschijnt er een klein sneetje, een kerfje in zijn staart. Daarom heet hij Kerf! Op een dag gooit Kerf per ongeluk het levenswerk van zijn papa omver en vlucht op reis. Hij komt bijzondere bloemen en dieren tegen, zoals de Verklapekster en Jokke, de liegebeestspin. Kerf voelt zich steeds schuldiger en besluit thuis alles te vertellen. En dan gebeurt er iets wonderlijks…

‘Kerf de labjesrat’ is prachtig poppentheater vol fantastische beelden, vrolijke muziek en gekke invallen van Arthur Geesing in samenwerking met Theo Terra, Joris Erwich en Dick Feld.

‘Kerf, de Labjesrat’ is te zien in het Amstelveens Poppentheater op zondag 13 januari om 14.30 uur. Toegangsprijs 7 euro. Reserveren kan via 020-6450439; info@amstelveenspoppentheater.nl of via www.amstelveenspoppentheater.nl