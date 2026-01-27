Keez‑toernooi trekt volle zaal in Dorpshuis De Kwakel

De Kwakel – Het was afgelopen zaterdag een levendige drukte in het Dorpshuis, waar dertig teams deelnamen aan het jaarlijkse Keez‑toernooi. Na drie speelrondes werd duidelijk wie de hoofdprijs mee naar huis mocht nemen. Voor niet ingewijden: Keezen is een bordspel, een mix van Mens-erger-je-niet en pesten met speelkaarten en waarbij deelnemers tegen elkaar strijden om de winst.

Het evenement werd feestelijk geopend met de presentatie van de estafettesymbolen rond het 450‑jarig bestaan van De Kwakel: een blauw bord en een blauwe lantaarn, die voortaan bij lokale activiteiten zichtbaar zullen zijn.

4,50 euro in jubileumjaar

Ook de inschrijfkosten verwezen naar dit jubileumjaar: 4,50 euro per deelnemer. Daarnaast lag er een extra prijs klaar voor teams die exact 450 punten wisten te behalen. Dat lukte twee duo’s: Water in de Maas (Gerrit en Pieter) en De Jokers (oma Kouwenhoven en kleindochter Ellis). Zij mochten een voorjaarsplantje mee naar huis nemen. Zoals bekend kan Keezen leiden tot extreme uitslagen; dat bleek opnieuw. Helma en Ella noteerden slechts 210 punten, terwijl Het A‑team een indrukwekkende topscore van 1040 punten neerzette.

Spannend

De Amsteldijkjes eindigden als laatsten en ontvingen hun inschrijfgeld terug. De strijd om plek twee tot en met vier was bijzonder spannend. Los Conkeeztadores (Roel en Marcel) begonnen sterk, maar zakten na een laatste ronde van 590 punten terug naar plaats vier met 2510 punten. De derde plek ging met 2550 punten naar De Kienmutsen 1 (Mariska en Diana). Lettie en Joke, spelend onder de naam Per Consumptie, veroverden met 2580 punten de tweede plaats.

De winst ging overtuigend naar Het A‑team. Anita en Marian behaalden met hun opvallend sterke tweede ronde – goed voor 1040 punten – een totale score van 2760 punten, ruim voldoende voor de overwinning.

Het volgende Keez‑toernooi vindt plaats op zaterdag 28 maart. De eerstvolgende activiteit van het Activiteiten Comité is echter het Joop van Diemen‑klaverjastoernooi op zaterdag 7 februari, dat om 13.30 uur begint.

Het Keez-toernooi trok een volle zaal in Dorpshuis De Kwakel. Foto: aangeleverd.