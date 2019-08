Kees Dusink Blues Band in The Shack

Oude Meer – De Kees Dusink Blues Band is geformeerd rondom. Kees Dusink. Kees trekt met zijn unieke gitaarspel al decenia lang de aandacht in binnen- en buitenland. Als gitarist/componist in onder andere de ‘Twelve Bar Blues Band’ en zijn eigen ‘Blues Forever Project’ heeft hij tevens zijn naam in de Nederlandse bluesscene gevestigd.

De Kees Dusink Blues Band is met name geïnspireerd door de bluesgitaristen uit de jaren zestig en zeventig. Denk hierbij aan Peter Green, Eric Clapton, Albert Collins, Otis Rush en Buddy Guy. De ritmesectie bestaat uit twee ervaren rotten in het vak. Drummer Frans Ogiér en slaggitarist Bas Mali speelde al met Kees in het ‘Blues Forever Project’. Bassist Patrick Obrist speelde jarenlang met Kees in de eerder genoemde ‘Twelve Bar Blues Band’.

Sinds kort kan de band met trots melden dat Jennifer Bomert aka Jenn B de nieuwe zangeres is van de band. Jennifer stond al eerder met veel succes op het podium van The Shack en is ook al vele jaren te zien op de diverse festivals met JennBBlues. Mensen die haar hebben gezien en gehoord zullen het volmondig beamen: Deze dame zorgt voor spektakel met haar waanzinnige strot en heeft de blues.

Uiteindelijk heeft Kees een unieke band samengesteld met waarin emotie, vriendschap en muzikaliteit de boventoon voeren. Zondagmiddag 1 september het eerste optreden in de randstad op het podium in The Shack. Een must voor de echte bluesliefhebber.

Scuttle Buttin’

Op vrijdag 6 september is het podium voor Scuttle Buttin’. Mike Schuurman, Joost van Veen en Piet Wittebol staan garant voor een avond moddervette blues. Scuttle Buttin’ speelt behoorlijk stevige blues in de Texaanse traditie, en brengt met enorm veel passie en energie werk van onder andere Stevie Ray Vaughan, The Red Devils, John Mayall, Chris Duarte en Michael Katon. Een aanrader voor de liefhebber van stevige blues.



Johnny Feel Good met Oscar Benton

Zondagmiddag 8 september mag The Shack niemand minder dan Johnny Feel Good verwelkomen in Oude Meer. Heerlijke blues met in het achterhoofd Soul, Funk en Rock & Roll, met een wel heel speciale muzikale gast: Oscar Benton.



The Shack is geopend op zondagmiddag vanaf 15.00 uur. Kees Dusink Blues Band begint rond 16.00 uur. Entree 10 euro. Voor alle info en openingsdagen: www.the-shack.info. Adres: Schipholdijk 253b in Oude Meer.