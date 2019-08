Kastelenfietsroute langs ’s Gravelandse buitenplaatsen

Regio – De gratis nieuwe kastelenfietsroute ‘Van Loosdrechts porselein tot ’s Gravelandse buitenplaatsen’ is een feit. Het betreft een digitale route die gemakkelijk online is samen te stellen, te downloaden en af te drukken. Op woensdag 7 augustus overhandigden Arno Ruis, programmaleider kastelen van NBTC Holland Marketing en Wouter Terpstra, directeur van Fietsnetwerk.nl de route aan Rimmert Sluiter, directeur van Kasteel-Museum Sypesteyn.

Het fietsrondje ‘Kasteel Sypesteyn’ kruist onder andere Toeristisch Overstappunt (TOP) Bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek in ’s Graveland. De route brengt fietsers langs fraaie buitenplaatsen en landgoederen, die in de 17e en 18e eeuw gebouwd zijn – vaak in opdracht van puissant rijke mensen uit Amsterdam, die via de rivier de Vecht land aankochten. De meeste buitenplaatsen worden tegenwoordig bewoond of gebruikt als kantoor en zijn dus niet toegankelijk voor publiek.

Hoogtepunt

Het absolute hoogtepunt van de fietsroute is Kasteel Sypesteyn, de verborgen parel van Loosdrecht. Loosdrecht was vroeger een belangrijke wereldspeler voor de productie van karakteristiek porselein en het museum beschikt over één van de omvangrijkste porselein collecties van het land. Sypesteyn maakt deel uit van de landelijke Kastelen & buitenplaatsen lijn; de bundeling van mooiste musea en tuinen bij kastelen en buitenplaatsen in Nederland.

Fietsroute downloaden

Het fietsrondje ‘Van Loosdrechts porselein tot ‘Gravelandse buitenplaatsen’ is vanaf heden beschikbaar op: https://www.fietsnetwerk.nl/kastelen