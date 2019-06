Jetze Plat motivator bij Handbike Battle

Amstelhoek – Handbiker Jetze Plat reist komende week naar het Oostenrijkse Kaunertal voor de zevende editie van de Handbike Battle. Plat deed eerder zelf mee aan deze wedstrijd, die beginnende handbikers een enorme uitdaging wil bieden. Dit jaar is de regerend wereldkampioen als ambassadeur van het evenement aanwezig.

De Handbike Battle is een wedstrijd waar handbikers een berg van 20 kilometer en 1.000 hoogtemeters beklimmen. Plat legt uit: “Om zo’n beklimming op armkracht te doen, is een enorme uitdaging. Deelnemers weten vaak niet helemaal niet waar ze aan beginnen, voor velen is het de eerste kennismaking met handbiken in de bergen na een ongeluk, ziekte of een revalidatietraject.” Al sinds de eerste editie in 2013 is Plat bij het evenement betrokken. Hij zegt: “Eerst zelf als deelnemer en nuben ik ambassadeur geworden.”

Wedstrijd

Er is een wedstrijd in teamverband, voor teams van de verschillende Nederlandse revalidatiecentra, en een individuele wedstrijd. In totaal verschijnen er komende week 115 handbikers aan de start. Plat geeft de deelnemers in aanloop naar de Handbike Battle nog de nodige tips; vooral uit eigen ervaring. Hij vertelt: “In de voorbereiding zijn alle deelnemers perfect begeleid door de revalidatiecentra. Ik ga nog met ze aan de slag, geef tips over hoe ze de race het best in kunnen delen en hoe ze bijvoorbeeld met hun versnellingen moeten omgaan. Een berg beklimmen is totaal iets anders dan handbiken in het vaak vlakke Nederland.”

Motiveren

Plat stapt zelf ook in zijn handbike om de berg te beklimmen. Hij haast te zeggen: “Maar dat doe ik niet om een snelle tijd neer te zetten! Wereldbekers en WK’s zijn nu mijn podium, tijdens de Handbike Battle sta ik volledig ter beschikking aan de deelnemers. Ik ga ze onderweg motiveren zodat iedereen de top kan halen. Ik ben er echt om te helpen. En dat is soms nog wel mooier dan zelf meedoen. Want zo’n prestatie geeft een enorme boost aan het vertrouwen in je eigen capaciteiten. Veel deelnemers gaan daarna nog veel grotere uitdagingen aan. Prachtig om daar iets aan bij te dragen.”

Handbike Battle

Het doel van de Handbike Battle is om mensen actief en fit te laten worden door hen een uitdaging te bieden die stimuleert om intensief te gaan trainen. De Handbike Battle is een wedstrijd, maar het belangrijkste is dat elke deelnemer de finish haalt. Vanaf het begin in 2013 is er tijdens de Battle ook onderzoek gedaan wat er verandert in de fysieke en mentale capaciteit van de deelnemers.

Door: Robin Wubben, ParaWatcher