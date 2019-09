Jazz met Tengu Malina Kwartet in Bacchus

Aalsmeer – Het Tengu Malina Kwartet komt op zaterdag 12 oktober optreden in Cultureel café Bacchus in Aalsmeer. Tengu Malina is als duo ontstaan in januari 2018 in Amsterdam. Vorig jaar maakten zij hun debuut in Bacchus. Zowel Martina Effy (22) als Niccolò Zanella (27) komen uit Trento in Noord-Italië, waar zij ook hun muzikale opleiding hebben genoten. Martina heeft klassiek gitaar gestudeerd aan het lokale conservatorium en Niccolò klassieke sax en jazz. Nu studeren ze aan het conservatorium van Amsterdam en Den Haag

Tengu Malina laat hun interpretatie van bekende jazz-standards horen en probeert het publiek te binden met swing en bossa-ritmes afgewisseld met jazzballads. In het afgelopen jaar heeft de interesse in de bossanova dusdanige vormen aangenomen dat Tengu Malina is uitgebreid tot een internationaal kwartet, met Pedro Ivo Ferreira op bas en Ilia Rayskin op drums. Het repertoire bestaat nu voornamelijk uit bossa-klassiekers, maar ook onbekende pareltjes.

Het KCA jazzconcert in Cultureel Café Bacchus aan de Gerberastraat begint op zaterdag 12 oktober om 21.30 uur. Toegang: uw gift. Inlichtingen Pierre Tuning, tel. 0297-360355 en Reinoud Staps, tel. 0297-325304.