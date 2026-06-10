Jaarlijkse stroopwafelactie van korfbalvereniging Atlantis levert opnieuw prachtig resultaat op

Mijdrecht – De jaarlijkse stroopwafelactie van korfbalvereniging Atlantis heeft dit jaar opnieuw een prachtig resultaat opgeleverd. Dankzij de inzet van de jeugdleden en de steun van inwoners uit Mijdrecht werden er tijdens de voorverkoop én de huis-aan-huisverkoop op vrijdag 5 juni grote aantallen stroopwafels verkocht.

Een bijzondere prestatie werd geleverd door Justin Treur uit de J9, die tijdens de voorverkoop de meeste dozen wist te verkopen en daarmee de individuele verkoopprijs in de wacht sleepte. De prijs voor het bestverkopende team tijdens de huis-aan-huisverkoop ging naar een combinatie van de J10 en de J11.

De opbrengst van de actie komt volledig ten goede aan de jeugd van Atlantis. Een deel van het bedrag wordt gebruikt voor jeugdactiviteiten, terwijl er daarnaast wordt gespaard voor een nieuwe schommel op het clubterrein. Daarmee investeert de vereniging niet alleen in sportieve, maar ook in recreatieve voorzieningen voor haar jeugdleden.

De stroopwafelcommissie kijkt met veel tevredenheid terug op de actie. “Het is geweldig om te zien hoeveel enthousiasme er is bij onze jeugdleden en hoeveel mensen bereid zijn de vereniging te steunen”, aldus de commissie.

Atlantis bedankt alle jeugdleden, trainers, ouders en andere vrijwilligers die hebben meegeholpen aan de organisatie en uitvoering van de actie. Daarnaast spreekt de vereniging haar waardering uit voor iedereen die stroopwafels heeft gekocht. Dankzij die betrokkenheid kan de vereniging blijven investeren in een mooie en actieve jeugdafdeling.

Op de foto: De jaarlijkse stroopwafelactie van korfbalvereniging Atlantis uit Mijdrecht heeft dit jaar opnieuw een prachtig resultaat opgeleverd. Foto: aangeleverd.