Huisartsen in regio Amstelland gaan staken

Amstelland – Op vrijdag 1 juli zullen de huisartsen-praktijken in de regio Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn en Ouderkerk dicht zijn. De huisartsen doen mee aan een staking op het Malieveld in Den Haag om een krachtig signaal richting minister Kuipers af te geven dat het niet langer zo door kan gaan.

De huisartsen staken omdat de huisartsenzorg te lang onder druk staat en er geen actie komt om dit te verbeteren. “We protesteren tegen het overvolle takenpakket en de daarmee gepaard gaande hoge werkdruk”, aldus de huisartsen.

Met deze actie willen de huisartsen aan iedereen laten zien hoe belangrijk de huisartsenzorg is en dat de huisartsen een belangrijke bijdrage leveren aan het functioneren van de hele zorg. “We strijden voor toegankelijkheid, want we willen niet dat patiënten hun huisartsenpraktijk in de buurt gaan verliezen.”

Patiënten die op deze dag een zorgvraag hebben, die niet kan wachten, kunnen op de praktijksite van hun huisarts informatie vinden wat te doen bij spoedgevallen op 1 juli. De huisartsen hopen op begrip van alle patiënten. “We strijden voor de toekomst van de huisartsenzorg.”

Coöperatie Amstelland

De Huisartsen Coöperatie Amstelland (HCA) vertegenwoordigt de belangen van 47 huisartsen-praktijken in de regio Amstelland. Door krachten te bundelen en ervaringen te delen werken de huisartsen aan een gezond werkklimaat, zodat ze nu en in de toekomst nog betere zorg kunnen verlenen aan de inwoners in hun werkgebieden.