Hoogste erkenning voor DDA Classic Airlines

Schiphol – Na meer dan een jaar voorbereiding heeft de toezichthouder voor de civiele luchtvaart in Nederland (IL&T) DDA Classic Airlines het AOC verleend.

Het AOC (Air Operator Certificate) is een vergunning om op het hoogst mogelijke operationele niveau vluchten in binnen- en buitenland met betalende passagiers uit te voeren zonder commerciële beperkingen. Hiermee wordt DDA Classic Airlines de zesde luchtvaartmaatschappij in Nederland met een AOC, na KLM, Transavia, Martinair, Corendon en Tui. Voorheen vloog de DDA met de Koninklijke DC-3 Dakota onder het regime van de Regeling Historische Luchtvaart, waarbij alleen donateurs en sponsors mochten meevliegen. Deze beperking vormde een bedreiging voor de continuïteit van de DDA en dus voor het luchtwaardig houden van een, voor het nationaal erfgoed belangrijk vliegtuig. De eisen met betrekking tot het onderhoud zijn onveranderd streng gebleven en liggen ook voor de operatie en de organisatie in Europa op een hoog niveau.

Vliegtuig met een historie

De DDA vliegt met de legendarische DC-3 Dakota met registratie PH-PBA. Het toestel werd in 1944 gebouwd en participeerde in de landingen van de geallieerden in Normandië en bij operatie Market Garden. Na de oorlog werd de PH-PBA het eerste regeringstoestel. De 75 jarige ‘Grand old lady’ is springlevend en in top conditie omdat zij wordt vertroeteld door een groep van 80 gecertificeerde en professionele vrijwilligers. Al ruim 25 jaar worden er rond- en bestemmingsvluchten met de PH-PBA gemaakt, waarbij inmiddels duizenden passagiers hebben genoten van de magie van een vlucht met dit historische toestel.

Herdenking in Normandië

In juni vliegt de PH-PBA naar Normandië om met 30 Dakota’s uit de hele wereld deel te nemen aan de herdenking van D-day 1944. Na 75 jaar keert zij terug naar de plek waar haar bijdrage aan de bevrijding van Europa begon.

Nieuwe kansen

Voorzitter Feije Jaski van de Stichting DDA Classic Airlines: “Wij beschouwen het als een prachtige erkenning dat de toezichthouder ons in hetzelfde rijtje van grote luchtvaartmaatschappijen rangschikt als het gaat om technische en operationele knowhow. Het is helemaal bijzonder als je bedenkt dat wij met een historisch vliegtuig vliegen, de enige luchtwaardige DC-3 Dakota in Nederland. Met een AOC krijgen wij een kans om dit nationaal erfgoed in stand te houden, met de Koninklijke DC-3 Dakota ‘Prinses Amalia’ te blijven vliegen en een zo breed mogelijk publiek een onvergetelijke ervaring in dit historische vliegtuig te bieden.” Meer informatie: www.dutchdakota.nl