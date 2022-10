Honkbal: U12-1 van Thamen kampioen!

De Kwakel – Afgelopen zondag 2 oktober is het U12-1 honkbalteam van Thamen ongeslagen kampioen in de 2e klasse F geworden en dat is gevierd met taart en kinderchampagne. Bij de U12 teams zijn er twee competitierondes. In de eerste ronde eindigde het Thamen team al knap op de derde plaats van de competitie, met slechts 1 wedstrijd meer verloren dan de nummer 1. Na de zomerstop stond de tweede ronde op het schema. Er is door het Thamen team weken goed gespeeld en ruim gewonnen.

Zondagochtend moest er eerst nog hard gewerkt worden om het veld speelklaar te krijgen en ook tijdens de wedstrijd viel er nog regen, maar toch konden drie innings gespeeld worden. Thamen won deze laatste wedstrijd van dit competitieseizoen met 15-0 van Hilversum Hurricanes U12-1 en mag zich dus kampioen noemen. Een topprestatie!